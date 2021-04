/ANKETA/ Sto jedenáct metrů, třicet podlaží a sedmnáct tisíc čtverečních metrů plochy. Nejvyšší budova České republiky stojí v Brně. Stavět ji začali přesně před deseti lety.

AZ Tower, nejvyšší budova v České republice, se novým nájemníkům otevřela v létě roku 2013, stavět ji začali 20. dubna 2011. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

V úterý uplynulo deset let od chvíle, kdy stavaři položili do země základní kámen dnešního AZ Toweru v Pražákově ulici. Slavnostně jej tehdy poklepali zástupci Brna, investor i architekti. V květnu o dva roky později se do budovy stěhovali první nájemci. Svou výškou 111 metrů budova překonala City Tower v Praze.