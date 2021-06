Nedaleko právě otevíraného přístavu má vzniknout plavební okruh Veselí nad Moravou – Vnorovy i s lodním zdvihadlem. Unikátní atrakce se má nejen vodním turistům otevřít na začátku plavební sezony 2027. „Už v toto chvíli se na toto rozšíření těšíme,“ řekl v pátek odpoledne po skončení konference, která se zaměřila i na další rozvoj Baťova kanálu, starosta hostitelského Veselí nad Moravou Petr Kolář.

Zmiňovaný plavební okruh za 480 milionů korun je součástí investičního balíků schváleného centrální komisí ministerstva dopravy. Díky němu chce republikové Ředitelství vodních cest napumpovat do Baťova kanálu v nejbližších deseti letech 1,6 miliardy korun. „Doposud to bylo zhruba půl miliardy. Investice se zrychlují, a nyní nás čekají ty do prodloužení kanálu, nových přístavů a přístavišť, která by tady měla vzniknout včetně servisních center. Do roku 2026 by měl být kanál prodloužen na 80 kilometrů, ze současných 53,“ přiblížil plány šéf Ředitelství Lubomír Fojtů.

Tyto investice s prodloužením plavební cesty do Hodonína a Kroměříže mají vést ke zvýšení návštěvnosti. „Do roku 2035 očekáváme nárůst na 210 tisíc návštěvníků ročně, kdy v současnosti je to zhruba 90 tisíc,“ odpověděl Deníku Fojtů s tím, že do roku 2059 se počítá u Baťova kanálu s 220 tisíc až 230 tisíci hosty ročně.

Vedoucí majetkového oddělení Ředitelství vodních cest Jan Bukovský předpokládá, že letos v říjnu odstartují práce na plavební komoře Rohatec. Po její dokončení má být od sezony 2024 splavná vodní cesta až do Hodonína.

Už letos má začít modernizace rejd stávajících plavebních komor, postupně na jedenácti zdymadlech. „Zvýší bezpečnost a plynulost plavby zejména při vjezdu a výjezdu z plavebních komor,“ sdělil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy, které se stará o Baťův kanál i jeho břehy.

Historický průplav Otrokovice – Rohatec postavila ve třicátých letech minulého století firma Baťa s výraznou finanční pomocí státu pro hospodářské využití. Stavba zaměstnala až patnáct set dělníků. Po druhé světové válce došlo postupnému úpadku vodní cesty. Až v závěru minulého století Baťův kanál znovu ožil. Nyní už rekreační plavbou. Fotogalerie na hodoninsky.denik.cz

Nejbližší novinky



- Rekreační přístav Veselí nad Moravou: otevření dnes; náklady: 98 milionů korun.



- Přístaviště Strážnice: uvedení do provozu červenec 2022; náklady: 23 mil. korun.



- Komora Rohatec: uvedení do provozu v květnu 2023; náklady: 299 milionů korun.