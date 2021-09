V chodbách brněnské Základní školy Kotlářská do duní jak na technoparty. Podlaha i stěny vibrují pod stovkami dupajících či cupitajících nohou. Starší ročníky křepčí, halasí. Prvňáci schovávají hlavy mezi ramena, křečovitě svírají ruce rodičů a napůl zvědavě a bázlivě koulí očima, analyzujíc útroby neznámého obra, který se má stát na příštích devět let jejich druhým domovem.

Chaos, leč organizovaný. Řád do něj s kávou v ruce vonící po celé škole vkládají hlídkující učitelky a učitelé. Rodiče, jejichž divočejší potomci míří do tříd, se na nově nabytou svobodu tváří, jako kdyby jim někdo přinesl zmrzlinu do vířivky. „Baťoh ne, zatím má pořád aktovku,“ řeší jednu ze zásadních otázek školou povinného lidstva matka, zatímco ratolest mizí ve třídě.

Tam už se vše připravuje na povinné testování. Ale nejprve: hromadný vztyk. Pozdrav. Sed. „…tohle pak vložíte do pytlíku na biodpad,“ vysvětluje posléze třídní učitelka Marie Pokorná, rozdávajíc testová sady. Mlsné dětské pohledy však spíše zajímá lízátko, které si potom mohou dát za odměnu.

Některé se při šťourání se v nose antigenním testem tváří, jakoby kously do citronu. Jiné se pootevřenou pusou značící soustředění šaolinského mistra krouží tyčinkou v nosní dírce. Vše se odehrává bez problému. Výsledků se dočkají za pár minut.

Ne v každé škole však s testováním všichni rodiče souhlasí. „Z více než šesti set žáků se u nás testu odmítají podrobit dva,“ informuje Rovnost již předchozí den ředitele školy Svážná Petr Punčochář. Tamní vzdělávací zařízení se přitom jako jedno z mála vydává cestou nákladnější neinvazivních PCR testů.

Prvňáci

Ševelení ve třídě protíná rozhlas, z něhož se line hlas ředitele. Všichni unisono otočí hlavy k reproduktoru. „To není pro nás,“ mává rukou po chvíli Pokorná.

Ředitel Libor Zřídkaveselý zrovna veselým zpěvavým hlasem na školním dvoře slavnostně zahajuje rok pro prvňáky. Všechny seřadit, nejmenší dopředu, největší dozadu. Nachystat foťáky. Mávat, usmívat se.

Rodiče zběsile klikají na spouště, zvěčňujíc životní milník svých dítek, který jednoho dne budou k jejich nelibosti ukazovat jejich partnerům a partnerkám.

Někteří to příliš neprožívají, jiní mají rty stáhnuté do tenké čáry. Sem tam o zem mlaskne kapka slzy. „Věřím, že celý tento rok se odehraje ve škole, tudíž se na něj opravdu těším. Něco bude těžší dohnat, něco zase méně. Z dětí jde určitě ale cítit, že škola jim hodně chyběla. Ani je samotné nebavilo být tak dlouho doma, byť se při zavírání školy vždy jásá,“ směje se Zřídkaveselý, zatímco novopečení školáci mizí do pro ně neznámého světa

Světa prvních jedniček a poznámek. Prvních lásek a zlomených srdcí. První rebelie, prvního záškoláctví, ale také světa, v němž se formují vášně, talenty a celoživotní přátelství.