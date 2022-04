Ve skupině blanenského sdružení Horizont nechyběl Milan Daněk, který už má za sebou řadu expedic za přírodními národy po celém světě. Toho první cesty do Mexika před deseti lety inspirovaly k sepsání cestopisu Ti, kteří utíkají pěšky, kde popisuje právě kmen bájných Tarahumarů a jejich zvyky. „Stejně jako tehdy jsme se s přáteli postavili na trať Caballo Blanco Ultra Marathonu dlouhého padesát mil v extrémních podmínkách horka, prachu a velkých převýšení. Byl to velký zážitek, ale pro mě měla cesta i další rozměr. Poznat indiány a změny jejich života nejen během závodu, ale také v jejich přirozeném prostředí,“ řekl Deníku Rovnost po návratu z Mexika Daněk.

Nuzný život

Tarahumarové i přes pokračující globalizaci žijí stále ve velmi nuzných podmínkách a za uplynulých deset let se toho příliš nezměnilo. V rodinných komunitách obhospodařují drobná hospodářství, roztroušená od sebe často desítky kilometrů. Tyto vzdálenosti překonávají po svých, během. Kukuřičné klasy, mouka a voda jsou to nejdůležitější pro jejich obživu. „Co se ale změnilo je to, že někteří z nich už znají cenu peněz a objíždějí kvůli výdělku závody. Ti opravdu nejlepší jen za kukuřičné klasy už neběhají. Většina Tarahumarů pořád ale žije opravdu v nepříznivých podmínkách suchem sužované krajiny. Navíc na území, které ovládají mexické drogové kartely. Indiáni, včetně dětí, jsou pod hrozbou násilí nuceni k práci na plantážích s mákem a marihuanou a podle některých informací i k pašování drog,“ poznamenal blanenský cestovatel a běžec, který sám používá indiánské jméno Valící se Medvěd.

Blanenská Palava po půlstoletí? Do obnovy napumpují desítky milionů

S přáteli se snaží, aby dva v současnosti nejlepší tarahumarští běžci přiletěli letos v létě na Blanensko. Jedná se o sourozence Ramirézovi. Nejslavnější z pěti sourozenců je zřejmě Lorena a to nejen díky sportovním úspěchům. Její životní příběh zachytil mexický filmový dokument Lehkonová Lorena, který získal několik cen na festivalech po celém světě, také na českém festivalu Jeden svět. „Aktuálně sháníme sponzory, kteří by přispěli na letenky a jejich pobyt. Chtěli bychom je dostat na start dvou závodů, tratě z velké části vedou Blanenskem. Jde o MUM (Moravský Ultra Maraton) v Lomnici u Tišnova, to je týden běhání, co den to maraton. Je to nejdelší a nejtěžší běžecký etapový závod pořádaný na území České republiky. A týden na to se běží Transmoravský běh v délce 100 mil, “ nastínil plány Daněk.

Geronimo a spol

Dodal, že vedle afrických Křováků jsou Tarahumarové jediné doložené etnikum na světě, které ještě v minulém století dokázalo při lovu uštvat zvěř během. Žijí na území, kde se v minulosti pohyboval legendární apačský náčelník Geronimo. V dobách divokého západu tam před zákonem prchali rovněž kriminálníci. Tarahumarové běhají v extrémních klimatických podmínkách a terénu. Na nohách přitom mají jen podomácku vyrobené sandály z ojetých pneumatik.

Konec Boskofestu kvůli slabé podpoře města? Omluvte se, žádá radnice Mokrého

Barranca del Cobre, Měděný kaňon, je soustava šesti mohutných kaňonů v pohoří Sierra Madre Occidental v jihozápadní části státu Chihuahua v severozápadním Mexiku. Kaňony v minulosti vyhloubilo několik řek, které odvodňují západní část pohoří Sierra Tarahumara. Všechny se vlévají do Río Fuerte a ta ústí do Kalifornského zálivu. „Měděný kaňon je rozsáhlejší než známější Grand Canyon v Arizoně. Padá do hloubky bezmála dvou kilometrů. Pro běh jsou to úžasné kulisy. Ale zároveň je to velmi nehostinná krajina,“ uzavřel povídání Daněk.

TARAHUMAROVÉ NA BLANENSKU?

Milan Daněk se nyní s přáteli snaží, aby dva v současnosti nejlepší tarahumarští běžci přiletěli letos v létě na Blanensko. Jedná se o sourozence Ramirézovi. Nejslavnější z pěti sourozenců je zřejmě Lorena a to nejen díky sportovním úspěchům. Její životní příběh zachytil mexický filmový dokument Lehkonová Lorena, který získal několik cen na festivalech po celém světě, také na českém festivalu Jeden svět. Rodina Ramirezů je označována za poklad Sierra Tarahumara. Jsou skutečnou reprezentací všeho mimořádného na lidech Raramuri a jejich běžecké kultury. Všichni členové rodiny mají mimořádný vytrvalostní běžecký talent, ale s pokorou nehledají osobní uznání. Jejich cílem je ctít roli, kterou běh má v komunitě Tarahumarů (Raramuri). Chtějí dál mezi všemi sdílet tyto tradice, předávat smysl a význam, kterou pro ně má běh a jeho spojení se Zemí i mezi lidmi navzájem.