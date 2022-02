Útokem Ruska na Ukrajinu se zhmotnily vůbec nejčernější sny a představy, které mladou Ukrajinku poslední rok střídavě provázely. „Pořád jsme doufali, mysleli jsme si, že se může Ukrajina s Ruskem normálně domluvit. Jenže ono to nejde. Je mi hrozně, mám tam tatínka, sestry, sestřenice, tety. Jsme velká rodina. Jedna sestra žije s manželem a dvěma dětmi u Kyjeva. Ve dvě hodiny v se začaly ozývat výbuchy a střelba. Utíkali se s dětmi schovat do sklepa. Byli tam do šesti do rána, dokud to nepřestalo,“ tlumočí Natalija, která pochází z Užgorodu ležícího na Zakarpatské Ukrajině.

Je zoufalá a pere se s vlastní bezmocí. „Nemůžu jim nijak s ničím pomoci. Jsem tisíc kilometrů od domova, všechno je zablokované, nemůžu jim poslat ani peníze. Jsme pořád v kontaktu, spojení a internet naštěstí ještě fungují. Vůbec si netroufám odhadnout, co bude dál. Sestra mi říkala, že v obchodech už nedostali koupit ani chleba. Do aut už si ani nenačerpají palivo, z karet si nevyberou peníze, přestože je na účtu mají. Je to strašné. I kdybych jim řekla, aby sedli do auta a přijeli sem, nemají se sem jak dostat,“ popisuje rozpolcená mladá žena.

Její sestra a švagr jsou lékaři. Praxi museli uzavřít a děti přestaly chodit do školy. Byly na distanční výuce. „Udělali si průběžně nějaké zásoby toho nejnutnějšího, pořád se mluvilo o tom, že bude válka, pak že nebude, že je klid. Přesto si jídlo odnosili do sklepa, aby byli připravení, kdyby to přišlo. A ono je to tu. Prostě je válka,“ nevěří vlastním slovům Natalija.

Žádný výcvik,prostě válčí

Tlak ze strany Ruska podle ní běžní Ukrajinci vnímají zhruba poslední rok. „Začalo to tím, když si vzali Krym, který chtěli. Od té doby se vlastně válčí. Sice nám říkají, že jdou osmnáctiletí kluci na výcvik, ale není to tak, není to žádné zaučování, prostě válčí. Naposledy u nás po dvou mladých klucích okolo dvaceti pojmenovali ulici. Zemřeli. Zabili je. Ale co jejich rodiče? K čemu jim je, že se po nich jmenuje ulice v nějakém městě, když jim život jejich dětí nic nevrátí?“ ptá se rozčileně žena, která je sama matkou.

I ona věřila, že když budou Ukrajinci mlčet a tiše trpět, co se děje, k válce nedojde. Teď už ví, že se mýlila. „Jsme v civilizovaném světě, v jednadvacátém století. Nerozumím tomu, jak je něco takového vůbec možné. Pořád nám říkali: abychom neudělali ještě větší chybu, nebudeme odpovídat na jejich útok. Aby to nevnímali jako protiútok. No a k čemu to bylo? Sedíme tu na zadku, jsme potichu, a stejně je válka,“ kroutí hlavou smutně Natalija.

Přestože je na rodičovské dovolené, vypomáhá v Přítlukách s roznášením pošty. Do práce však ve čtvrtek nešla. Nemohla. „Sleduji od rána internet a nezkreslené zpravodajství na nejrůznějších facebookových kanálech, abychom věděli, jak tomu na Ukrajině doopravdy je. Kdyby to jen šlo, přivezla bych si všechny své blízké k sobě. Dala bych cokoli za to, aby nemuseli žít ve válce. Kdo ví, jak dlouho bude trvat,“ bojí se žena.

Zároveň vyslovuje i obavy, zda Putinova armáda brzy nepostoupí až k hranicím Česka. „On se několikrát vyslovil, že půjde i proti dalším, kteří se mu postaví. Že půjde dál a bude válčit. Nemůžeme vědět, kde spadne další bomba. Jedno však vím jistě, Ukrajina se bude bránit. Bude se bránit do posledního,“ zdůrazňuje s hrdostí Natalija, až z jejích slov mrazí.

Kamarády má i mezi Rusy. Pocházejí z Donbasu i z Doněcku. „Oni mají rodiče z Ruska, doma mluví rusky. Bavíme se normálně, v jednu dobu jsme ale přestali řešit politiku. Z maminčiny strany mám zase příbuzné, kteří v Rusku žijí. A jsou to Ukrajinci. Tady ale nejde o lidi, ti za to nemůžou,“ podotýká s třesoucím se hlasem Natalija.