První letošní let a série nádherných fotografií. Paraglidistu Petra Buchtu z Adamova na Blanensku zlákala předpověď počasí k výletu na motorovém křídle. Do vzduchu vystartoval ve středu z kotvrdovického letiště krátce před půl osmou ráno. | Foto: Petr Buchta

Do vzduchu vystartoval ve středu z kotvrdovického letiště krátce před půl osmou ráno. „Předpověď slibovala teplé a hlavně slunečné počasí. To jsem si prostě nemohl nechat ujít. A ve vzduchu to dnes stálo opravdu za to. Perfektní zážitek a nádherné výhledy. Jen v okolí rájeckého zámku byla zima a mrznoucí mlha, jinak pohoda,“ řekl třiačtyřicetiletý muž.