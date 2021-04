Na některé stromy u vody natáhli ochranné pletivo. „To se zatím ukázalo jako efektivní krok. V některých případech však nepomáhá ani oplocení, protože i s ním si dokáže bobr poradit. Nám potom nezbývá, než poškozené stromy odstranit, aby jejich pád nezpůsobil škody na zdraví nebo majetku,“ informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Bobr se podle něj vyskytuje prakticky ve všech částech povodí Moravy. Nejvíce v povodí dolní Dyje, Moravě od Lanžhota až po Šumpersko včetně přítoků. Dále pak na Bečvě od soutoku s Moravou až po Valašské Meziříčí, ale také na Svratce a Jihlavě. „Jeho činnost pozorujeme dokonce i na odvodňovacích kanálech,“ řekl Chmelař.

Bobra evropského dlouhodobě monitorují ochránci přírody například v lokalitě Jakubovo jezero na říčce Punkvě v Moravském krasu. Tam se usadil pár, který si z větví a bahna vybudoval takzvaný polohrad.

Do chráněné oblasti se bobři dostali proti proudu právě z řeky Svitavy. „V okolí jezera je lužní les a rezervace. Přítomnost dvojice bobrů tady nevnímáme jako nežádoucí. Naopak. Stromy, které pokácí, uvolní místo další novým. Vzácné stromy, rostliny ani případně nevšední hmyz zde jejich činnost nenarušuje. Situace je jiná například v Lednicko-valtickém areálu na Břeclavsku, kde bobři ničí staré vzácné stromy a taky jich stavy jsou daleko početnější,“ řekl nedávno Deníku zoolog ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Antonín Krása.

Své teritorium si tvrdě brání

Bobrům v krasu v teplých měsících chutnají různé byliny. Ze stromů pak výhonky z pokácených kmenů vrby jívy. „Na řece Svitavě chodí běžně do polí, kde nepohrdnou obilím nebo kukuřicí. Předpokládáme, že u Jakubova jezera založí rodinu. Přemnožení podle nás nehrozí. Staří bobři si své teritorium tvrdě brání a mívá odhadem kolem dvou kilometrů. Výš proti proudu Punkvy nejsou podle všeho ideální podmínky, takže mladší generace se zřejmě vrátí zpět po proudu do řeky Svitavy,“ přiblížil Radovan Mezera, který působí přes deset let jako dobrovolný strážce ochrany přírody v Moravském krasu.

Podle něj nemá v Evropě vyjma člověka, vlka a medvěda predátora, který by ho mohl ohrozit. Na území České republiky se v současnosti odhaduje výskyt zhruba 6 000 kusů bobrů evropských.

Bobři Povodí Moravy ročně způsobují škody v řádech milionů korun. Narušováním ochranných hrází a stavbou zátaras, které vzdouvají vodu a zaplavují okolní pozemky. Ale také kácením a ničením břehových a pobřežních porostů. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláště chráněného živočicha, tak do jeho biotopu můžeme zasahovat pouze za velmi přísných a jasně stanovených podmínek. Ty vymezí krajští úředníci. Do biotopu bobrů můžeme zasahovat pouze v období od března do října,“ doplnil Chmelař.