Provoz nového centra chce komerční společnost zahájit desátého května. „Lidé mohou darovat plazmu bezplatně, nebo obdrží náhradu nákladů ve výši sedm set korun,“ potvrdila mluvčí společnosti Andrea Čižmářová.

Zvýšením příspěvku ze čtyř na sedm set korun proto zareagovala i znojemská nemocnice. „Vyšší částku dostanou dárci od čtvrtka, cílem je rozšíření jejich základny. Naše Hematologicko-transfuzní oddělení je součástí nemocnice a odebraná krev a plazma tak slouží výhradně pro potřeby pacientů,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Podle ředitele zařízení Martina Pavlíka tam ročně daruje plazmu na čtrnáct set lidí. „Přestože finanční motivace je u mnoha z nich podružná, nabízíme maximum možného s cílem rozšířit jejich řady,“ apeloval Pavlík.

Zmrazí se a pošle do Maďarska

Plazma z nového odběrového centra společnosti Plazma Plus poputuje do zahraničí. „Odebraná plazma se zmrazí a předá se ke zpracování výrobci léčiv v Maďarsku,“ uvedla Čižmářová s tím, že do konce příštího roku plánuje společnost Plazma Plus otevřít pět až osm nových odběrových míst v celé republice.

Krevní plazma se podává pacientům s velkým krvácením, například u operací umělého kloubu, nádorů, zlomenin či krvácení po porodu. Ale také před operací pacientům s poruchami krevní srážlivosti.