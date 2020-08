Akci nazvanou Z Měsíce na Zemi si lidé užijí každý den od tří hodin odpoledne. „Desetimetrové nafukovací modely, pestrobarevnou terralónu a krátery posetý lunalón lidé uvidí vždy do půlnoci. Jelikož je nebudeme nafukovat v případě nepříznivého počasí, zájemci pro aktuální informace mohou sledovat náš facebookový profil,“ uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

Ve všechny dny lidé zajdou i na promítání snímků do digitária hvězdárny. Kromě těchto klasických představení, které jsou na programu i mimo příští týden, si lidé od pondělí do neděle užijí vždy v devět hodin večer sci-fi letní kino. „Letní kino s vesmírnou duší každý večer nabídne jiné letní sci-fi. Vždy v anglickém znění s českými titulky. Vstup do kina je zdarma. Sedí se ale na zemi, proto by si lidé měli přinést s sebou židli nebo deku,“ poznamenal Dušek. Na plátně lidé zhlédnou třeba Star Trek: Do neznáma nebo Kontakt.

Nafukovací modely Země a Měsíce jsou jedním z největších lákadel akcí brněnské hvězdárny. Terralóna je letošní novinkou. V první týden jejího vystavení v červenci si ji prohlédlo pětadvacet tisíc lidí. „Moc se mi líbí, udělala jsem si s ní alespoň tucet fotek,“ zmínila třeba Anna Masaryková.