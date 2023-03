Velká oprava hlavního tahu mezi Břeclaví a Hodonínem zkomplikuje řidičům cestování po silnici I/55. Od konce března začnou silničáři opravovat úsek mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí. Práce rozdělí do etap a potrvají zhruba dva měsíce. Řidiči budou jezdit po objízdných trasách přes okolní obce.

Silnici I/55 mezi Břeclaví a Hodonínem čekají opravy. Snímek je ilustrační. | Foto: pixabay

Ředitelství silnic a dálnic opraví vrchní část cesty. „Do opravy silnice I/55 mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí se pustíme na konci března. Práce budou zahrnovat odfrézování krytu vozovky, opravu lokálních poruch a novou pokládku ložní a obrusné vrstvy. Provoz na silnici I/55 bude veden pouze jednosměrně, a to ve směru z Břeclavi do Hodonína," uvedla mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková.

V opačném směru auta pojedou přes náhradní trasy, které povedou přes Prušánky, Moravský Žižkov, Podivín a Ladnou. Dělníci se do práce pustí po jednotlivých úsecích, zásah čeká vždy pravý a levý jízdní pruh zvlášť.

Silničáři začnou s rekonstrukcí 31. března a rozdělí ji do jednotlivých etap. Samotné opravy silnice I/55 skončí v půli května. Do 2. června by pak měly skončit i práce na trvalém dopravním značení a strojní pokládka krajnic. Náklady jsou přibližně sedmasedmdesát milionů korun.

Omezení na trase už přitom představuje přeměna takzvané křižovatky smrti na kruhový objezd u hodonínské části Pánov. Ve středu Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že vše postupuje bez komplikací. Po silnici I/55 lze projet s opatrností, druhá napojená cesta na Ratíškovice je nadále uzavřená. Hotovo má být v červnu. Pracuje se také opodál směrem k sousednímu Rohatci, kde vzniká podchod.

HARMONOGRAM PRACÍ NA I/55



1. úsek kruhový objezd Tesco – křižovatka dálnice, odbočka Ladná II/425

směr Břeclav - 1.5. – 5.5.2023

směr Hodonín - 6.5. – 9.5.2023



2. úsek křižovatka dálnice, odbočka Ladná II/425 – nájezd na dálnici D2 směr Brno

směr Břeclav - 16.4. – 26.4.2023

směr Hodonín - 26.4. – 1.5. 2023



3. úsek nájezd na dálnici D2 směr Brno – křižovatka MNV – Prušánky

směr Břeclav - 31.3. – 9.4.2023 a 2.5. – 6.5.2023

směr Hodonín - 10.4. – 17.4.2023 a 8.5. – 12.5.2023



4. úsek křižovatka MNV – Prušánky

směr Břeclav - 4.5. – 8.5.2023

směr Hodonín - 11.5. – 15.5.2023