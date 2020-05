Břeclavskou ulicí Na Zahradách otřásl v úterý krátce před polednem výbuch. K explozi došlo v jednom z bytů v třípatrovém domě. Tlaková vlna zničila v bytě okna a poškodila jeho konstrukci. Uvnitř se vážně zranili dva muži. S těžkými popáleninami skončili v nemocnici.

V bytovém domě v Břeclavi vybuchl plyn. | Foto: HZS JMK

„Jednoho muže s velice těžkými popáleninami transportoval vrtulník do popáleninového centra do ostravské fakultní nemocnice. Druhého pak záchranáři převáželi do Brna. Stav obou pacientů je vážný,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.