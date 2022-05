Za uměním vyrazí lidé do Pražákova či Místodržitelského paláce Moravské galerie, přednáška s názvem Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat představí kapitoly z dějin architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od druhé poloviny 19. do počátku 20. století. „Po loňském ročníku, jehož podoba byla do jisté míry ještě ovlivněna covidovou pandemií, se návštěvníci mohou těšit na Brněnskou muzejní noc ve své tradiční podobě,“ pozvala koordinátorka akce Andrea Vojtěchovská. Zájemci se mohou těšit mimo jiné i na několik komentovaných prohlídek po Černých polích, kde funkcionalistické vily rostly jako po dešti.

Po dvouletých koronavirových peripetiích se letošní termín uskuteční tradičně na jaře. Velkým lákadlem je pro návštěvníky mimo jiné brněnské Technické muzeum, které zvídavcům nabídne výstavu Stroje Leonarda da Vinci. „Zájemci se budou moci seznámit s osobností da Vinciho prostřednictvím výstavy uspořádané k 570. výročí jeho narození nebo se mohou zúčastnit výcviku kosmonauta a získat certifikát podepsaný Tomášem Přibylem, držitelem největší sbírky podpisů kosmonautů,“ uvedli zástupci Technického muzea v Brně.

Součástí loňské muzejní noci v Brně byl komentovaný výcvik pěchoty a dělostřelectva. Podívejte se

Součástí programu muzea bude akce nazvaná Modelářský svět, přehlídka stovek modelů nejrůznějších kategorií jako automobily, pásová technika, letadla či lodě. V malé dílně si zájemci postaví jednoduchý papírový model. Tajuplnou atmosféru prožijí lidé při prohlídkách brněnského podzemí, Labyrint pod Zelným trhem i Kostnice u svatého Jakuba nabízí okruhy vždy po třiceti minutách.

Mezi dalšími zapojenými institucemi jsou letos třeba galerie Zetor, vědecké centrum Vida!, kde si na své přijdou při nejrůznějších pokusech také děti nebo bývalá káznice v ulici Cejl, odkud to návštěvníkům nepotrvá dlouho ani do Muzea romské kultury. „Jedinečnou atmosféru plnou kultury, umění a zábavy nabídne celkem sedmadvacet zapojených institucí,“ přiblížila koordinátorka akce Andrea Vojtěchovská. Netradiční návštěvní dobu využijí lidé od šesti hodin večer do půlnoci. Na většině míst se mohou těšit na vstupné zdarma, za vybrané prohlídky pak zaplatí symbolickou částku od deseti do přibližně sta korun.