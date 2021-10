O dvě stě padesát korun měsíčně navíc zaplatí od listopadu Brňané za otočení kohoutku na radiátoru. Cena tepla v Brně zdražila v průměru o pětadvacet procent. Důvodem je nárůst velkoobchodních cen zemního plynu. Ve čtvrtek to na tiskové konferenci uvedli představitelé brněnských tepláren.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Čtvrtinové navýšení cen tepla nepříjemně překvapilo třeba Marianu Kakošovou. „Je to nehorázné. Toto zdražování může přivést mnoho lidí na mizinu. Já to snad jako pracující člověk ustojím, ale z čeho to má platit můj otec jako důchodce, to opravdu nevím,“ posteskla si žena. Navrhla dokonce, aby se lidé proti neustálému zdražování spojili a vyšli do ulic protestovat.