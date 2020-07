/ANKETA/ Návštěvníci brněnské zoologické zahrady na Mniší hoře se můžou těšit na nově upravený vstup, větší parkoviště i nová zvířata.

Nová zoo do Brna přenese severní pól | Video: Zoo Brno

Když jede Karel Zavadil z Blanenska s rodinou do brněnské zoo, odstaví auto většinou na parkovišti u zahradního centra. Odtamtud pak jdou s dětmi pěšky. U hlavního vstupu se musí proplétat mezi auty, která se tam pokouší zaparkovat. To se ale v nejbližších letech změní, protože brněnští radní odsouhlasili modernizaci prostoru před vstupem do zahrady. „Nedá se tam většinou zaparkovat, protože je málo místa, a navíc parkující řidiči hlavně ve větších autech mají špatný rozhled. Rozšíření bude fajn,“ řekl muž.