Bez přestupu. Vlakem se od úterý lidé dostanou přímo z Brna do Berlína

Z Brna bez přestupu do Drážďan a Berlína. Od úterý se vrací na koleje tradiční vlak ze Štýrského Hradce do Berlína přes Brno. „Třeba z Brna do Berlína dorazí lidé za sedm a čtvrt hodiny,“ řekl generální ředitel Českých drah Václav Nebeský. Cesta do Drážďan potrvá přes pět hodin.

Od úterý začínají jezdit přímé vlaky Českých drah z Berlína do Štýrského Hradce. Přes Brno a Břeclav. | Foto: České dráhy