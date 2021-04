Betonáž stropu stavbaři dokončí v celé trase od Osové až po kampus do konce dubna. „V květnu dělníci strop zasypou a od přelomu léta a podzimu začnou s úpravami terénu včetně osazení zelení. Prací na povrchu bude po zasypání tunelu postupně ubývat a velká část činností se v létě přesune do podzemí, odkud budeme vyvážet zeminu a připravovat pokládku kolejí,“ uvedl generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

Ještě na jaře se dělníci zaměří hlavně na oba konce tunelu, v prostoru Osové a u fakultní nemocnice. „Kromě budování portálu tunelu před nemocnicí budou práce intenzivně pokračovat i v místě konečné stanice tramvají. Práce na výstavbě přístřešků a nástupišť chceme co nejvíce soustředit do stávajícího ostrůvku, abychom co nejméně omezovali okolní dopravu, přesto se drobným změnám v organizaci dopravy nevyhneme,“ řekl generální ředitel společnosti Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby Pavel Borek.

Veškeré hrubé práce na trati a tunelu plánují zhotovitelé stavby dokončit ještě letos. Pokládka kolejí uvnitř tunelu má přijít na řadu na podzim a v zimě. Její dokončení v celé délce nové trati až po konečnou čeká na stavbaře příští rok na jaře. Stejně tak i dodělání obou nových zastávek. „V tunelu je nutné instalovat veškeré zabezpečovací zařízení, ovládání výhybek, trakce, kamerový systém, osvětlení, informační systémy, požárně bezpečnostní zařízení a mnohá další," zmínil oblastní ředitel firmy Metrostav Zdeněk Mička.

Brněnská primátorka Markéta Vaňková zmínila, že se jedná za posledních deset let o největší projekt v České republice, který vzniká v zastavěné části města. „Nejdůležitější ale je jeho přínos obyvatelům, usnadní cestování do oblasti univerzitního kampusu, kam denně míří přes čtyřicet tisíc lidí, ať už za studiem nebo za prací. Cestující se tam dostanou z centra města pohodlně za patnáct minut,“ shrnula Vaňková.

Po nové trati bude cestující vozit až čtyřicet nových obousměrných souprav Škoda ForCity Smart 34. Pojedou na lince 8, její trať u kampusu bude končit úvratí. Do Starého Lískovce se cestující po dostavbě nové trati dostanou pouze soupravami linky 6.

Už v květnu začne výluka tramvají směřujících do Starého Lískovce, skončí ve smyčce Švermova. O letních prázdninách se pak výluka posune až k zastávce Celní, odkud pojedou linky 6 a 8 odklonem na konečnou Ústřední hřbitov.

Stavba v číslech

- 14. října 2019 byla stavba zahájena poklepáním základního kamene

- 1,4 miliardy korun jsou náklady na stavbu tramvajové trati Osová – Kampus

- 85 procent této částky pokryje dotace z evropských fondů

- 912 metrů je délka celé tramvajové trati

- 609 metrů je délka tunelu

- 300 tolik dělníků na stavbě pracuje

- 40 000 metrů krychlových betonu použije zhotovitel na stavbě tunelu

- 135 000 tun zeminy je nutné z tunelu vytěžit

- 120 kilogramů a 80 centimetrů takové jsou míry sochy sv. Barbory

- 1 socha sv. Barbory je první pro tramvajovou trať, kterou požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle

zdroj: DPMB