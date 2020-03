Bezpečnostní rada státu se rozhodla kvůli nákaze omezit některé lety. Na její rozhodnutí zareagovalo v úterý dopoledne brněnské letiště, které od čtvrtka dočasně přeruší pravidelné letecké spojení se severoitalským Bergamem. „Pokud vláda nerozhodne jinak, přerušení pravidelného spojení bude platit minimálně po dobu následujících čtrnácti dnů. Ostatních letů se nařízení nedotkne a nijak dále neomezí každodenní provoz letiště," uvedl mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec.

Linka funguje v pravidelném rytmu středa a neděle. Ve středu 4. března proto ještě letadlo ze severoitalského Bergama naposledy přiletí. Splavec jen doplnil, že pokud vláda nebo ministerstvo zdravotnictví neupraví svá rozhodnutí, tak i nadále platí, že spojení mezi Brnem a Bergamem ve středu proběhne bez omezení.

Cestující s už zakoupenými rezervacemi na pozdější lety do Bergama se mohou podle Splavce obrátit na dopravce nebo na agenturu, která jim nákup zprostředkovala.

Koronavirus jel přes Brno

První test byl negativní, druhý už pozitivní. Děvčata letěla z Milána do Vídně, byly ubytovány v hotelu ve Vídni, z Vídně odjely do Budapešti, poté do Brna, odkud přijely autobusem do Prahy. "Máme zmapováno, že v autobuse bylo 18 lidí, máme zmapovány již i řidiče taxíku, které je vezly, i číšníka, který je obsluhoval, když se stavily na oběd," poznamenala pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Podle brněnské primátorky Markéty Vaňkové dvě koronavirem nakažené zahraniční turistky zamířily v pátek pozdě večer po svém příjezdu do Brna rovnou na ubytování, aniž by přišly do kontaktu s ubytovatelem. Ráno ženy podle ní odešly rovnou na autobusový spoj do Prahy. „Nepotvrdila se tak informace, že by měly být v nějakém restauračním zařízení, ani další informace o tom, že by se měly vyskytovat jinde než v ubytování," sdělila Vaňková.

Nemocná Američanka nyní leží v pražské Nemocnici Na Bulovce. Podle Hany Pokorné z krajské hygienické stanice se studentka ve městě pohybovala krátkodobě a přišla za tu dobu do styku se dvěma ženami. Obě jsou aktuálně ve čtrnáctidenní karanténě. "V případě, že by se u nich objevily příznaky onemocnění, zkontaktují praktického lékaře. Nemáme informace, že by se v kraji vyskytovalo onemocnění koronavirem,“ ujistila.

Krajští hygienici kvůli šíření nemoci zřídili speciální linku. „Je určená pro ty, kteří se vracejí z virem zasažených míst. Jako je Lombardie, oblast Benátek nebo jižní Korea,“ doplnila Pokorná.



Masarykova univerzita dočasně přerušila výuku Univerzity třetího věku, o přijetí tohoto opatření rozhodl její rektor Martin Bareš. „Opatření se týká přibližně tří tisíc důchodců, kteří jsou z pohledu nákazy a případných zdravotních komplikací ohroženou skupinou," informovala mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Dodala, že na univerzitě vznikl krizový tým, který se bude scházet pravidelně jednou za týden.

Online reportáž

Hejtman Bohumil Šimek po jednání bezpečnostní rady kraje oznámil, že se kraj se zatím žádné akce s větším počtem návštěvníků rušit nechystá.

Bezpečnostní rada státu se rozhodla kvůli nákaze omezit některé lety. Podle vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka se týká i linky z italského Bergama. „Po konzultaci se všemi stranami budeme čekat na oficiální vyjádření dopravce,“ uvedl mluvčí Letiště Brno Jakub Splavec. Podle prohlášení ministerstva zdravotnictví z pondělního večera bezpečnostní rada státu rozhodla, že od pátého března ruší přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Itálii na všechna letiště na území České republiky. Týká se to i linky z Bergama do Brna.

Dopravce RegioJet pozastaví od konce tohoto týdne veškeré autobusové spoje mezi Českou republikou a Itálií. „Jedná se o autobusové linky Praha – Brno – Benátky – Řím a zpět a Praha – Miláno a zpět,“ zmínil mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.

Cestujícím, kteří mají rezervace na spoje jedoucí příští týden, dopravce umožní vrácení peněz bez stornovacího poplatku.

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová zase v pondělí rozhodla v souvislosti s koronavirem o zastavení výuky v areálu školy a vyhlásila pro studenty samostudium. Opatření platí od úterý do 15. března s možným prodloužením. „Uzavřená bude studentská menza nebo knihovna. Studenti by měli vstup do kampusu výrazně omezit. Rektorka také až do odvolání zakázala od příštího týdne všechny hromadné akce v areálu školy,“ uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.

Aby se člověk koronavirem nakazil, musí být s nemocným v těsném kontaktu. „Přibližně do vzdálenosti 1,6 metru, kontakt současně musí trvat alespoň patnáct minut a více,“ upozornila hygienička Pokorná.