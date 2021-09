Brno se probojovalo mezi nejlepších deset měst Evropy mimo metropole. Do svého žebříčku jedenácti nejlepších měst pro turisty ho ve čtvrtek zařadil britský deník The Times. Brno se v něm umístilo na desátém místě například mezi řeckou Soluní nebo italskou Neapolí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.