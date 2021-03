Východiskem ze situace, kdy téměř jeden a půl tisíce objektů v Brně přišlo o památkovou ochranu, jsou památkové zóny. Takové vyjádření již dlouhé měsíce zní od památkářů, vedení Brna i ministerstva kultury. Jejich vyhlášení ale zřejmě opět oddálí další várka jednání. Návrh, na kterém se zástupci dotčených instucí dohodli v loňském létě, a který nyní leží na ministerstvu, se totiž zástupcům Brna už nelíbí. Na popud městských částí přišli s novým návrhem. Ten ovšem z nelibostí zase pozorují zástupci ministerstva kultury.

Zástupci města nadále tvrdí, že návrh památkových zón vítají. Představují si jej ale jinak. Jeho podobu představili u kulatého stolu organizovaného Kanceláří architekta města, záznam jednání je k dispozici na Youtube. „Na postupu cestou vytyčení městských památkových zón byla v Brně dosažena široká shoda. Město od návrhu památkových zón neodstoupilo. Délka a složitost diskuse byla způsobena stanovisky městských částí Brno-střed a Královo Pole, které z počátku kategoricky odmítaly jakoukoli plošnou ochranu hodnotných budov, přičemž městská památková zóna se bude rozkládat především na jejich území. Důležité ovšem je, že po třetím kulatém stole obě zmíněné městské části začaly spolupracovat a uznaly, že je městská památková zóna správnou cestou," uvedl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Zdroj: Youtube

Město po debatách nyní navrhuje novou podobu památkových zón. Podle starosty Brna-středu Vojtěcha Mencla původný návrh ze srpna loňského roku zasahoval i do takových území, kde se památky nenacházejí. „Aktuální návrh památkových zón, na kterém se městská část shoduje s vedením města a kanceláří architekta, navrhuje vyhlášení jedenácti samostatných památkových zón, a to tak, aby se vždy jednalo o území s převládajícím architektonicko-urbanistickým charakterem. Původní verze památkářů plánovala jednu velmi široce vymezenou zónu zahrnující zcela nesourodá území a části města, v nichž se sporně zapsané památky ani nenacházejí. Návrh města a městské části zároveň pokrývá maximum sporně registrovaných památek a naopak nově řeší ochranu urbanisticky a památkově významných celků jako jsou Kamenná kolonie a sídliště Lesná. Tyto v návrhu památkářů zcela chyběly," vysvětlil postoj městské části Mencl. Zároveň ale i on dodal, že věří v brzké vyhlášení zón.

Na ministerstvu kultury přijali nový návrh ze strany města s nelibostí. „Ministerstvu kultury přišlo poněkud nečekané zveřejněné odstoupení Brna od dva roky cizelovaného kompromisního návrhu vyhlášení památkových zón. Městem aktuálně navržený redukovaný návrh by znamenal naprosté popření předešlého společného kompromisního návrhu ze srpna a naprostou rezignaci na smysluplnou a účinnou ochranu bohatého kulturního dědictví města," řekla mluvčí ministerstva kultury Petra Hrušová.

Ministerstvo má možnost vyhlásit zóny v původně navrhované podobě, vzhledem k postoji města to ale neudělá. Zástupce ministerstva při konci jednání u kulatého stolu slíbil další jednání a že ministerstvo v brzké době nezahájí jednání o vyhlášení zón. Všechny zúčastněné tak čeká další kolo jednání. „Ministerstvo kultury může zahájit proces vydání opatření obecné povahy bez souhlasu města. V závěru třetího kulatého stolu k městské památkové zóně v Brně došlo ovšem k dohodě mezi ministerstvem a Brnem, že jednání o rozsahu a regulativech městské památkové zóny bude pokračovat. Výsledkem jednání bude aktualizovaný návrh městské památkové zóny, který bude předložen ministerstvu," potvrdil ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

PROBLÉM SE ZÓNAMI



- Zástupci města, památkářů i ministerstva kultury se shodují, že vyhlášení památkových zón v Brně je jediná cesta pro adekvátní ochranu budov v širším centru Brna.

- Návrh, na kterém se zástupci institucí shodli loni v létě, počítá s památkovými zónami zejména v Brně-středu a Králově Poli. Zóny mají čtyři kategorie s různou mírou ochrany a různě přísnými podmínkami.

- Návrh z léta už je na ministerstvu kultury.

- Zástupci Brna na popud městských částí nyní přišli s novým návrhem jedenácti zón. Ministerstvu se tento krok nelíbí. Přesto bude s Brnem dál jednat.

- Další jednání zřejmě datum vyhlášení památkových zón opět oddálí.