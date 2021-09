Neodmyslitelnou součástí tradiční události raného podzimu je soutěž o takzvaného kávového miláčka. Návštěvníci ochutnávají co nejvíce různých druhů a ve finále hlasují pro ten, který si jejich chuťové buňky nejspolehlivěji získal. Vstupné je po celou dobu konání akce zdarma, vůně populárního nápoje doléhá až k mnohým kočárkům s ratolestmi mladých rodin, kterých je v těsné blízkosti brněnské Vaňkovky poslední víkendové dopoledne velké množství.

Horký tmavý mok si návštěvníci vychutnávají už od pátku, příležitost mají až do nedělních osmi hodin večer. Kromě kávy zahání lidé žízeň například u stánku s řemeslnými pivy nebo šumivým vínem. Chuťové buňky dráždí opodál stojící stánky s domácími hamburgery. Na své si přišly i dvě návštěvnice klábosící na jedné z laviček. „Daly jsme si makronky, protože ke kávě patří něco sladkého. Náš favorit je pistáciová a příchuť vaječného likéru,“ přiznávají dívky souhlasně.

Aby si lidé vybranou přípravu kávy náležitě vychutnali, radí baristé méně zkušeným návštěvníkům, jaká kávová zrnka a typ mletí zvolit, aby ve výsledné chuti vše procítili. „Na výběr máme mezi zrnky z Etiopie nebo Hondurasu. Zatímco v prvním případě je chuť opravdu ovocná a spousta lidí by řekla, že až kyselá, honduraská káva je naopak laděná spíš do tónů burákového másla, karamelu a velmi hořké čokolády. Důležitá je i hrubost mletí, tlak a teplota, výsledek může být vždy jiný,“ popisuje baristka z brněnské pražírny Kateřina Skálová.

Navzdory chladnějšímu počasí protíná tmavé mraky několik slunečních paprsků, které nedělní dopoledne zpříjemňují. Milovníci povzbuzujícího nápoje mají na výběr z nepřeberného množství příprav, od klasického espressa přes lahodné cappuccino až po nakopávající a poslední dobou velmi populární flat white. „Cenově se pohybujeme od čtyřiceti do osmdesáti korun za šálek. Samozřejmě záleží, jak si ceny nastaví konkrétní pražírny. Nabízíme také ochutnávky, ty jsou levnější,“ dodává Černý.

Ochutnávat mohou milovníci vybrané kávy hned několik desítek druhů zrnek z nejrůznějších koutů světa. Nabízí je šestnáct pražíren, které se trhů letos účastní. Návštěvnost je podle jednoho z organizátorů nižší než loni, celkový dojem z celé akce má ale výborný. „Méně lidí přišlo vlivem přesunu, nejsme teď tak na očích, jako tomu bylo na Moravském náměstí. Roli sehrává určitě i počasí. Každopádně nás to netrápí, záleží, jestli chceme, aby k nám návštěvník zamířil jen na šálek kávy nebo aby si odnesl rovnou i kávová zrnka na doma a o správné přípravě si popovídal s odborníky,“ vysvětluje pořadatel Lubomír Černý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.