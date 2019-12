Autoři výstavy jí chtějí ukázat pestrost Sekorovy tvroby. „Jeho tvorba stále nabízí prostor k objevování. Věřím, že jde o typ výstavy, která dokáže oslovit každou generaci. Výstava obsahuje například jeho entomologickou sbírku nebo loutky, které navrhl v roce 1929," popsal expozici její kurátor Tomáš Prokůpek.

Lidé si na výstavě prohlédnou také originály ilustrací ze Sekorových knih, novinové kresby a karikatury či soukromou malířskou tvorbu. „Moravské zemské muzeum má ve svírkách část Sekorovy pozůstalosti," poznamenal generální ředitel muzea Jiří Mitáček.

Lidé si kromě zážitku z výstavy, která potrvá do třicátého března, mohou odnést i suvenýry, které vznikly speciálně k expozici. „Připravili jsme například ferdovské šátky, nebo různé typy placek," zmínila mluvčí muzea Barbora Javorová.

Zajímavý je i Sekorův životní příběh. „Jeho umělecká a životní dráha v mnohém zrcadlí historické a politické zbraty od konce první světové války do začátku šedesátých let dvacátého století," upozornil Prokůpek.

Sekora se narodil v roce 1899 v Králově Poli. Když mu bylo sedm let, jeho otec zemřel. Ve dvacátých letech nastoupil do Lidových novin, a dvakrát dlouhodobě pobýval ve Francii, kde ho okouzlilo ragby a sehrál významnou roli při jeho prosazení v Československu. Jeho nejslavnéjší hrdina, Ferda Mravenec, vznikl v roce 1933, o tři roky jeho příběh přepracoval do první řady prozaických knih.

Jeho kariéru sice přerušila druhá světová válka, kdy kvůli židovskému původu své ženy skončil v pracovních táborech, po válce se ale opět vrátil k tvorbě pro děti.