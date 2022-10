Částečné zatmění Slunce jste mohli v případě dobrého počasí sledovat online z brněnské hvězdárny:

Zdroj: Youtube

Návštěvu brněnské hvězdárny dlouhodobě plánuje například Brňanka Barbora Podešvová. „O zítřejším zatmění jsem nevěděla. Vlastně ani nevím, jak takové zatmění vypadá, ale zní to zajímavě. Někdy se na něj půjdu podívat určitě," řekla.

Odborníci nicméně nabádají při pozorování hvězdy k opatrnosti. „Jas Slunce si při pozorování očima můžete zeslabit například svářečským sklíčkem, nebo si lze obraz srpku Slunce promítnout přes malou dírku v papíru. Nikdy se ale nedívejte do Slunce nezakrytým dalekohledem. Pro Vaše oči by to bylo doslova předkrematorní," varoval vedoucí Žďánické hvězdárny Karel Trutnovský.