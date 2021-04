Výhrady má i matka tří dětí Radka Caklová ze Znojma. „Chápu, že je důležitá kontrola, aby děti mohly chodit do škol, ale zaráží mě výběr testů šťouráním v nose. Jsou navíc nespolehlivé a vadí mi, že nevím, co na té tyčince je. Děti musí ve třídě dál sedět v rouškách i když jsou negativní,“ namítala Caklová.

Požádala školu, aby si dcera mohla nosit vlastní slinový test. „Doma to vyzkoušela, chtěla být připravená a do školy nechtěla jít se strachem, že bude pozitivní,“ dodala matka žákyně čtvrté třídy.

O pomoc se s dalšími rodiči obrátila také na vedení města. „Napsali jsme oficiální dopis ministru zdravotnictví protože souhlasíme, že zvolená cesta je nešťastná. Pokud se už žáci mají testovat, tak ať je to co nejjednodušší,“ potvrdil starosta Znojma Jakub Malačka.

I když provozovatelé základních škol mají možnost volit varianty testování, na neinvazivní PCR testy finančně nedosáhnou. „Požádali jsme ministra, aby umožnil proplácení zdravotními pojišťovnami. Když totiž spočítáme, že testování bude trvat i několik týdnů, vyšlo by nás to na více než pět milionů korun. Systém umožňuje také hromadné zpracování a rodiče by mohli děti testovat doma. Metoda je také spolehlivější a stačí test jedenkrát týdně,“ argumentoval Malačka.

Zbytečná hysterie

Ne všichni rodiče mají se současným testováním problém. „Děti to zvládnou, nikdo s tím poprvé větší problém neměl, jen hysterii vytvářejí doma zbytečně ti, kteří se rozhodli nesouhlasit úplně se vším. To, že jsou děti opět spolu a učí se zase normálně, stojí za lehké nepohodlí. Dcera se vrací ze školy spokojená, setkání s kamarádkami i paní učitelkou převážilo zašťourání v nose jedna dvě,“ uvedla třeba paní Ivana, která si ale z obav nepřála zveřejnit celé jméno.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger ve čtvrtek v médiích připustil, že změna způsobu testování je reálná, nedojde k ní ale hned. „Náběh by musel být postupný, nemůžeme laboratoře zahltit jen covidovou problematikou. Proto nakupujeme další antigenní testy, abychom je měli k dispozici," vyjádřil se. Případné PCR testování školáků hrazené ze zdravotního pojištění, ale zatím nepodporuje, protože jde o prevenci. Detaily se prý ještě budou dolaďovat.

Za PCR sady, které dokáží virus odhalit ze slin a jejich proplácení zdravotními pojišťovnami se staví i Svaz měst a obcí. Ve Vranovicích na Brněnsku se rodiče připojují k petici, kterou organizuje iniciativa Vraťme děti do škol a hnutí Otevřeme Česko.