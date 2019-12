Podobné případy, jako ten u muže původem z Ostravy, nejsou vzácností. Sexuologové fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích zaznamenávají v posledních letech vzrůstající počet diagnóz poruchy pohlavní identity. „Ve věkové kategorii do osmnácti let se jedná většinou o dívky, které se cítí jako chlapci,“ zmínila primářka sexuologického oddělení Petra Sejbalová.

Za letošní rok mají bohuničtí sexuologové šestadvacet nových pacientů. Deset z nich jsou mladiství.

Gomolovi rodiče své dítě podpořili. „Ulevilo se jim. Říkali, že to vždy tušili. Poté jsem to začal řešit s lékaři. Celý proces je velmi dlouhý, trval mi asi sedm let,“ prozradil.

Na pomoc si počkají

Podle Sejbalové je nejtěžší fází u pacienta zjistit, zda se opravdu jedná o poruchu pohlavní identity, což trvá i několik měsíců. „Zásadní je test sociální adaptace, díky kterému si člověk vyzkouší život po změně. Poté následuje hormonální terapie, operativní zákrok a pooperační péče. I kvůli tomu, že to tak dlouho trvá, máme stop stav a další pacienti musí čekat v pořadníku,“ přiznala primářka.

V bohunické nemocnici se o hormonální léčbu stará endokrinolog Karel Starý. „V případě přeměny ženy na muže užívá pacient androgeny a v opačném případě antiandrogeny v kombinaci s estrogeny. Tato léčba pokračuje celý život,“ vysvětlil odborník.

Proměna? Před komisi

Teprve po pečlivé diagnostice a hormonální léčbě mohou lidé podat žádost specializované komisi ministerstva zdravotnictví, která rozhodne o operativní proměně. „V roce 2012 schválila komise dvanáct žádostí, o dva roky později 110 a letos do konce října 133. Zvyšuje se také počet žádostí, všechny komise neschválí,“ upřesnil za tiskové oddělení ministerstva David Šíma.

Nejtěžší z celého zákroku bylo pro Gomolu odstranění prsou a dělohy. „Bylo to náročné po fyzické i psychické stránce. Snažím se setkávat i s ostatními transsexuály a pomáhat jim, podporovat je, aby šli s pravdou ven. Tolerance ve společnosti sice není nejhorší, ale mohla by být lepší,“ podotknul.

Svého rozhodnutí mladý muž nelituje. „Přineslo mi to pokoj do duše. Měl jsem ale velké štěstí, že mě okolí přijalo, i když ze začátku si těžce zvykalo na to, aby mě oslovovalo jako muže,“ připustil.

Pacienti Fakultní nemocnice Brno

2012: 118 (z toho 25 nových, 4 mladiství, 21 dospělých)

2013: 109 (z toho 27 nových, 27 dospělých)

2014: 113 (z toho 26 nových, 4 mladiství, 22 dospělých)

2015: 112 (z toho 32 nových, 1 mladistvý, 31 dospělých)

2016: 115 (z toho 27 nových, 3 mladiství, 24 dospělých)

2017: 137 (z toho 44 nových, 8 mladistvých, 36 dospělých)

2018: 156 (z toho 48 nových, 11 mladistvých, 37 dospělých)

2019 do září: 146 (z toho 26 nových, 10 mladistvých, 16 dospělých)