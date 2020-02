Chřipková epidemie v Jihomoravském kraji nadále trvá. Po sedmi týdnech od jejího začátku je v kraji na sto tisíc obyvatel 1 853 nemocných, což je ve srovnání s minulým týdnem méně o osm procent.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Nejvíce nemocných je v Brně, a to 2 175 na sto tisíc obyvatel a na Hodonínsku, kde jich je 2 142. Chřipka nejvíce postihla děti do pěti let a osoby starší pětašedesáti let. U nich nemocnost narostla o pětadvacet procent,“ informovala za Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje Renata Ciupek.