Cibula Fest láká do Holíče u Hodonína na Mirai, Haberu, Kabát i Tomáše Kluse

/FOTO, VIDEO/ Už čtrnáctý ročník festivalu Cibula Fest ovládne od pátku do neděle Holíč na Slovensku, která je přes hranici pouze pět kilometrů od Hodonína. Zamíří sem zpěváci a kapely z české i slovenské hudební scény. Vystoupí tady Kabát, Pavol Habera a TEAM, Tublatanka, Horkýže Slíže, Mirai, Tomáš Klus, No Name, Kali, Sima, Traktor, Peter Nagy a Indigo, Majself , Harlej, Heleniny oči a mnoho dalších.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Takto vypadal festival Cibula Fest minulý rok. | Foto: se souhlasem pořadatelů