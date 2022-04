Změna začala už v roce 2017. Ve Znojmě a Blansku už skončila. „Se službou rozvozu obědů důchodcům jsme přestali v prosinci minulého roku. Dohodli jsme se s pár komerčními firmami, že budou rozvážet za nás,“ popsala vedoucí oddělení sociálních služeb v Pečovatelské službě města Blansko Iveta Čípková.

Právě v Blansku si změnu pochvalují. Mohou se tak více věnovat péči o klienty, čímž se zlepšuje kvalita služby. Podobně má vše fungovat v Brně. „Nejdříve je potřeba navázat spolupráci se sektorem restaurací a dovážkových firem, aby nikdo z důchodců o obědy nepřišel,“ řekla Novotná.

Krajští úředníci už dříve dělali výzkum a zjistili, že většina klientů pečovatelských služeb pouze využívá situace, i když sociální službu příliš nepotřebují. Potřebovali proto vyfiltrovat, kdo z nich se skutečně nachází v nepříznivé sociální situaci.

Zástupci krajských sociálních služeb vycházeli i z analýzy, která vznikla ve Znojmě. Místní vývařovna vařila dříve denně čtyři sta obědů pro důchodce. „Když bylo nějaké dobré jídlo jako řízek, tak si ho objednalo třeba 380 lidí. Ale naopak když vařili něco méně oblíbeného jako třeba čočku, tak oběd chtělo 150 lidí,“ popsala Novotná.

Důchodcům v nepříznivé sociální situaci mohou pečovatelské služby rozvážet obědy i nadále. „Naši zaměstnanci rozvážejí obědy stále, ale klientům, kteří nevyužívají jinou péči, musí zajistit dovoz jídla někdo jiný. Pečovatelská služba je odborná služba s odborným personálem, která by neměla suplovat činnost jiných firem,“ konstatovala Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu. Právě pod magistrát spadají mnohé pečovatelské služby v Brně.

Současně se mění i pracovní doba pečovatelských služeb. Dříve fungovaly pouze od pondělí do pátku, o víkendech se o klienty musela starat jejich rodina. Nyní je jedním z kritérií zajistit, aby pečovatelé pracovali sedm dní v týdnu a každý den alespoň po dobu dvanácti hodin. „Navíc už bude možné, aby seniory navštívili třeba třikrát denně, což doteď nešlo,“ uvedla Novotná.

Změny mají především podpořit krajskou koncepci zajištění podmínek důchodcům, aby mohli zůstat co nejdéle ve svých domovech. „Pobytová služba by měla být až poslední možností, jak se postarat o babičku nebo dědečka. S touto změnou by měli být spokojeni všichni. Senioři dostanou lepší péči, jejich rodiny mohou zůstat s nimi doma. Výhodné je to i pro města, protože nepřichází o své obyvatele,“ vyjmenovala krajská radní Jana Leitnerová.

Už dříve si kraj nechal udělat studii, která ukazuje, že osm z deseti respondentů chce dožít raději doma než v domově důchodců.

Podle bývalého náměstka hejtmana pro sociální oblast Marka Šlapala je však potřeba vytvořit rovnováhu mezi terénními službami, které jsou přímo v kontaktu s uživateli, a domovy důchodců. „Silná poválečná generace lidí se blíží osmdesátce. U většiny z nich se brzy začnou projevovat zdravotní a sociální problémy, na které terénní služby nebudou stačit,“ okomentoval.

V kraji nyní funguje okolo šedesáti pečovatelských služeb, obstarávají nižší tisíce klientů. Od roku 2017 navýšily služby své řady o více než 170 nových zaměstnanců. V městech, kde změna už je zavedená, o více než třetinu narostly opakované návštěvy pracovníků pečovatelských služeb u důchodců.

