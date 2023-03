Byl to jeden z těch pádů, při kterém kdyby cyklista helmu neměl, dopadl by mnohem hůř. To potvrzují i policisté. Helma má podle nich co se týče zmírnění následků nehod velký význam a cyklistům ji jednoznačně doporučují, přestože v dospělém věku už ji nemusí nosit povinně. Podle loňské statistiky nehod s účastí cyklistů, které měly nějaké následky pro ně samotné, počet cyklistů bez helmy, který se nějakým způsobem zranil, je o sto vyšší než počet cyklistů s helmou, který utrpěl nějakou formu zranění.

„Z dat je poznat, že například lehkých zranění s helmou máme 146 a bez helmy 247. Většinou je to tak, že helma člověka zachrání nebo ho dostane z nejhoršího. Pokud jde o počet usmrcených, máte-li smůlu, nepomohou vám ani dvě helmy. Helma tedy není samospásná, jednoznačně ji však doporučujeme. I historicky platí, že převážná většina usmrcených helmu neměla,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Jen v loňském roce zemřelo třikrát více cyklistů bez helmy než těch, kteří helmu měli.

Překvapivé také je, že dvě třetiny nehod z policejní statistiky zavinili sami cyklisté a příčinou více než třetiny z nich byl alkohol. Přesto by to však podle Švába měli být hlavně motoristé, kdo by si měl dát pozor. „Cyklistů bude přibývat a motoristé by k nim měli být jakožto ke slabším účastníkům silničního provozu ohleduplní. Ne vždy se chovají podle pravidel, ale následky jsou pro ně mnohem horší. Nemají kolem sebe žádné airbagy, deformační zóny ani nic podobného. S autem to nemusí dopadnout dobře, u cyklistů to však může skončit tragicky,“ dodal.

Čísla však nejsou úplně přesná. Zahrnují totiž pouze nehody, které policisté prošetřovali. Pokud například někdo spadne z kola a nic se mu nestane, například díky tomu, že měl helmu, pravděpodobně to nenahlásí a taková nehoda se do statistik nedostane.

Dan Bárta ze spolku Brno na kole však upozorňuje na to, že v důsledcích nehod hrají spíše než helma roli jiné faktory. Podle výzkumu závažnosti nehod cyklistů mezi roky 2013 a 2018 podle věku a helmy, který zpracovávala mezinárodní inženýrská poradenská firma Royal HaskoningDHV, a který Bárta prezentoval v roce 2020 na semináři Data a cyklodoprava v Praze, má dokonce daleko větší vliv než to, jestli měl cyklista helmu nebo ne, jeho věk. „Nemůžeme říct, že si všichni nasadíme helmu a problém je vyřešený. Musíme najít takové řešení, která se zabývá podstatou nehod a nikoli jejich důsledky,“ sdělil Bárta.

Rovněž podle analýzy přínosu helmy serveru iRozhlas.cz mezi roky 2007 až 2019 dokážou následky nehod lépe předpovědět jiné okolnosti než to, zdali měl cyklista helmu, jako je jeho věk nebo místo, kde k nehodě došlo. Podle Jana Bočka ze stejnojmenného serveru z českých i zahraničních statistik z posledních let vyplývá, že je přínos helmy omezený. Nejúčinnější je naopak u takzvaných samonehod, kdy si cyklista ublíží bez cizího zavinění, například nárazem do stromu či pádem.

Právě takovou samonehodou byla i nehoda Michaela Rumla. Jeho helma přitom nese stopy nárazu dodnes. Helmu už má proto novou. Jakmile totiž ochrana hlavy splní svůj účel, nesmí se znovu použít. Podle policistů si navíc každý kdo jede na jízdním kole, musí uvědomit, že je řidič. Nestačí mu tedy jet a nespadnout, musí také znát a dodržovat určitá pravidla.

