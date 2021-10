Symbol zkázy, ale taky naděje. Dvaceticentimetrový dřevěný kříž vyrobený z trámů novoveského kostela, který zdevastovalo červnové tornádo, daroval ve středu ve Vatikánu papeži Františkovi jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich předal ve středu při generální audienci papeži Františkovi kříž vyrobený z trámů poničeného novoveského kostela. | Foto: se svolením JMK

Křížů z trámů zničeného svatostánku vzniklo několik desítek. Pět z nich papež František při generální audienci požehnal. Právě ty poté hejtman Grolich přiveze zpět do republiky a předá je v obcích, které živel zdevastoval. „Kříže vyřezané z trámu kostela v Moravské Nové Vsi zhmotňují naději, že zkázou to nekončí. Obrovská materiální pomoc, sbírky, solidarita a zapojení dobrovolníků z celé země nám ukázalo, že když jde do tuhého, tak si umíme pomáhat,“ prohlásil hejtman.