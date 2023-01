Letos se podle Buchty sešly optimální podmínky a s několika přáteli proto z Židlochovic na Brněnsku vystartovali směr Pavlovské vrchy. „Počasí nám přálo a úvodní let nového roku se povedl. Je to tradice, ale ne vždy se nám podaří dostat se do vzduchu. Tentokrát jsem si proletěli okolí Pohořelic, Mikulova a Pálavy,“ řekl muž, který se o snímky ze svých výletů pravidelně dělí se čtenáři Deníku Rovnost.

O několik dní později už zase létal poblíž svého bydliště. Z Kotvrdovic letěl s partou kamarádů do Boskovic a Boskovickou brázdou se pak vracel zpět. „Nafotil jsem si několik větších staveb, které vypadají ze vzduchu jinak než ze země. V Blansku už je například v provozu nový silniční most přes železnici, který je dominantou města. V nedalekém Rájci-Jestřebí je to zase průtah městem,“ dodal Buchta, který tradičně připojil i několik snímků z Moravského krasu. Propast Macochu nebo Jakubovo jezero.