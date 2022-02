Právě vytvořením důstojné galerie podmínil slavný malíř darování díla Praze. To se doposud nestalo a tak jeho přání hájí vnuk John Mucha. Proces je ochoten přerušit a když bude spokojen i s konečným výsledkem zcela ho zastaví. „Jsem velmi rád, že společně hledáme cestu, jak Slovanskou epopej do Savarinu umístit. Jsem připraven nadále jednat s Prahou o podmínkách zpětvzetí žaloby ve sporu o vlastnictví Slovanské Epopeje,“ sdělil Deníku Rovnost John Mucha.

Hlavní město odsouhlasilo memorandum o spolupráci, které nastiňuje základní obrysy budoucí dohody a které by mělo být v nejbližších dnech uzavřeno. „Po podpisu memoranda podáme návrh na přerušení soudního řízení, a to do třiceti dnů od podpisu. Další podmínky ukončení sporu jsou zatím otevřené, nicméně pevně věřím, že se nám podaří v následujících měsících najít shodu na všech bodech, které jsou zásadní s ohledem na dědečkovo přání a jeho umělecký odkaz, a žaloba bude vzata zpět,“ upřesnil vnuk Alfonse Muchy John.

Z Moravského Krumlova zpátky do Prahy. Epopej bude 25 let v paláci Savarin

Slovanská epopej je v současné době k vidění na zámku v Moravském Krumlově, kam ji zapůjčila Galerie hlavního města Prahy na dobu pěti let, poté by se měla vrátit do Prahy.

Součástí expozice v Praze v paláci Savarin bude také prostor pro výstavu rodinné sbírky, která je součástí Muchovy Nadace. Žádné z ostatních částí stálé expozice ale nebudou smět jak z technického, tak uměleckého pohledu rušit umělecký dojem z epopeje. Sál, kde epopej bude, by podle dokumentu měl mít na šířku 23 metrů a na délku více než 60 metrů. Plátna by měla být umístěna proti sobě, mezi nimi bude zhruba patnáctimetrový prostor.