Doprovázel je pestrý doprovodný program, ve kterém návštěvníky zoo zabavilo především pletení pomlásky. Připomněli si blížící se Velikonoce, neodolali nejen děti, ale i jejich rodiče. „Je to hodně o trpělivosti. Není to těžké, když pochopíte, jak na to,“ říká jeden z účastníků, který svou vlastní pomlásku soustředěně plete.

Také kvůli chladnému nepříjemnému počasí se program soustředil hlavně do prostoru Hanáckého statku. Mimo soutěže a poznávačky, tady nabízeli své výrobky někteří lokální prodejci. Zájemci koupili med zpracovaný na mnoho způsobů, ale také kvalitní sýry. Právě ty nabízela "Růžová minisýrárna" z nedalekých Drysic, kterou zastoupila Zuzana Moučková. Lákala na více i méně tradiční chutě. „Máme sýry s pepřem, česnekem ale i s chili. Máme i jogurty a ručně tahané sýrové nitě,“ vyjmenovává.

Pozornost si však brzo přebírají děti z Klebetníčka, které nesou Smrtku od Hanáckého statku. Cestu si zpříjemňují četnými říkadly. „Smrt jde z města, potokem je cesta. Šak my to smrť sprovodíme, do potoka ju hodíme,“ zpívá skupinka chlapců a děvčat.

Morana dostává věnec z vyfouklých vajíček. Když pak ozdobené vyobrazení Smrtky konečně končí ve vodě, ještě na ni děti házejí vajíčka. „Smrt plave po vodě, nový líto k nám jede s červenýma vejci, žlutejma mazanci,“ radují se, zatímco se vrací do Hanáckého statku.

Za své vystoupení dostávají odměnu v podobě sladkostí. Klebetníček má ve Vyškově velkou tradici, působí tady už dvaapadesát let. „Členy jsou děti od tří do patnácti let. Seznamují se s říkadly, písněmi, tanci, tanečními hrami, zvyky a obyčeji Vyškovska a celé Hané. Učíme děti poznávat to, co žily a radovaly se děti předešlých generací v našem regionu,“ říká organizační vedoucí souboru Alena Štěrbová.

Dlouholetou uměleckou vedoucí Klebetníčka je Marie Pachtová, která si za to odnesla četná ocenění. Děti učí poznávat výroční zvyky a lidové tradice. „Prostou zapomenutou krásu objevujeme a oživujeme pro radost a potěšení sobě i všem,“ vysvětluje Štěrbová.

Zájemci se o tom přesvědčí ve Vyškově ještě tuto neděli. Tradiční vynášení Smrtky je v plánu od patnácti hodin, kdy průvod dětí z foklórního souboru začne u vyškovského muzea. Smrtku utopí v řece Hané, průvod se zastaví na Masarykově náměstí s tancem a zpěvem.