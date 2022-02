Na zemi před konzulátem jsou viditelné nápisy proti ruském prezidentovi Vladimíru Putinovi, nápisy podporující mír a svobodu pro Ukrajinu. Z dálky vše sleduje 5 policistů. Někteří řidiči projíždějící okolo konzulátu troubí na podporu demonstrantů.

Před ruským konzulátem je s ukrajinskou vlajkou, kterou si ráno koupil v obchodě, také Lukáš Dostál. „Byla to moje občanská povinnost. Už několik nocí jsem nemohl moc spát kvůli tomu, co se děje. Byl jsem totiž dřív na Ukrajině, mám tam kamarády, znám plno lidí z Ukrajiny, kteří pracují tady v České republice, takže se mě to citelně dotýká. Nechtěl jsem se smířit s tou ruskou agresí,“ řekl na místě reportérovi Rovnosti.

Chystají léky i péči o pacienty z Ukrajiny. Personál z východu je zatím v práci

Před konzulátem klidně hodlá stát až do večera. „Jsem teď ještě plný dojmů, ani přesně nevíme, jak to na Ukrajině přesně vypadá. Mísí se ve mně smutek, naštvání, ale i obavy, co bude třeba s Českou republikou. Jestli se Putin zastaví v Kyjevě nebo to odneseme třeba i my, Polsko nebo Slovensko. Fakt mám obavy z třetí světové války,“ prohlásil.

U ukrajinského konzulátu v Brně byl odpoledne zatím klid. Na místo dohlíželo jedno policejní auto s policisty.

Česká republika také zastaví víza pro Rusy. Výjimku dostanou pouze humanitární případy.

MICHAL HRABAL

JAKUB TRUČKA