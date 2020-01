Dopravní systém kraje vylepší jedině metro v Brně, padlo v diskuzi s hejtmanem

Spolu s hejtmanem diskutovali o tématech také náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák, ředitel společnosti Kordis Jiří Horský, první hejtman Jihomoravského kraje a poslanec Stanislav Juránek. Panelovou diskuzi Setkání s hejtmanem Jihomoravského kraje moderoval šéfredaktor jihomoravských Deníků Rovnost Tomáš Herman.

Hned na začátku setkání se diskutující dotkli otázky, zda je nynější počet čtrnáct krajů správný. „Kraje by měly být větší. Do dnešního dne je to naše trauma. Osm devět krajů by bohatě stačilo,“ řekl hejtman Šimek.

Všichni diskutující vyzdvihli také Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, který funguje už více než patnáct let. „Dopravní systém v kraji by se dal vylepšit snad už jen metrem v Brně nebo takzvaným severojižním diametrem. To bychom byli i před Prahou,“ usmál se první hejtman Jihomoravského kraje Juránek.

V rozlétávání letiště představitelé Jihomoravského kraje naráží na řadu překážek. Třeba uzemnění Boeingů. „Jednal jsem třeba se zástupci společnosti Smart Wings a ti mi řekli, že by měli zájem o linky z Brna, ale nemají nyní dostatek letadel,“ přiblížil Šimek.

V rámci tématu o dopravě se diskutující věnovali také změně v železniční dopravě od začátku letošního roku, kdy začal fungovat ve vlacích nový systém. „Žádné porodní bolesti v lednu neregistruji. Kordis měl stejně dotazů jako před změnou tarifu. Člověk si umí spočítat, která jízdenka je pro něj nejvýhodnější,“ reagoval Hanák.

Čtenáři Deníku Rovnost měli možnost sledovat panelovou diskuzi také online.