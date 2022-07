Silničáři dokončují poslední práce na zhruba sedmikilometrovém úseku od obce Vrbovce po státní hranici. „Opravu povrchu silnice I/38 dokončíme příští týden, nejpozději v neděli 24. července. Budeme ještě dodělávat drobné dokončovací práce, například nástřik vodorovného značení. To už ale provoz zásadně neomezí. Předpokládáme, že už v polovině příštího týdne bychom mohli odstranit i semafory,“ potvrdila Lucie Trubelíková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic, které opravu provádí.

Rekonstrukce silnice I/38 u přechodu Hatě



* S kompletní opravou vozovky začalo ŘSD koncem dubna

* V úseku dlouhém necelých 7 kilometrů od obce Vrbovce

* Práce ukončí nejpozději 24. července 2022, odstraní semafory a omezení

* Od 22. července začnou omezení na silnici I/38 ve směru na Jihlavu

* Státní silničáři tam opraví propustky, doprava bude jezdit kyvadlově

Obnovení zdevastovaného povrchu úseku silnice I/38, která je jedním z hlavních mezinárodních tahů do Rakouska, začalo na konci dubna. Denně po něm k přechodu v Hatích u Chvalovic projede kolem deseti tisíc aut. Rekonstrukce vyšla na více než čtyřiasedmdesát milionů korun.

Tah do Rakouska hojně využívají nejen turisté mířící na dovolenou, ale rovněž návštěvníci zábavního a obchodního centra Freeport Hatě. A také takzvaní pendleři dojíždějící denně za prací na druhou stranu hranice a přepravci zboží s kamiony. Nebylo výjimkou, že se během oprav u semaforů tvořily až půl kilometru dlouhé kolony.

„Někdy jsem to projel za čtyřicet minut, jednou jsem tu zůstal trčet přes hodinu. Když to šlo bez komplikací, bylo zdržení kolem dvaceti minut,“ uvítal konec rekonstrukce například David Coufal, který s kamionem jezdí přes hranice několikrát týdně.

Nový povrch si pochvaluje a těší se, že si před jízdou konečně zase přispí. „Trochu mě udivuje, že na takový silný provoz silnici nerozšířili, ale úzká není. Povrch je pěkný. S kolegy jsme rádi, že minimálně půlhodinu spánku budeme mít teď k dobru,“ dodal šéf společnosti Coufa Trans.

Zprávu o volném průjezdu k Hatím uvítala i Jana Řícmanová, která se chystá s rodinou na dovolenou do chorvatské Rijeky. „Z Jihlavy, odkud vyjíždíme, je to přes Hatě asi o padesát kilometrů kratší než po dálnici a přechod v Mikulově. Při drahých cenách benzínu určitě pojedeme tudy. Termínově nám to vychází akorát na otevření,“ plánovala žena.

Přesto musí na cestě z Jihlavy počítat ještě s jednou novou uzavírkou. Sotva totiž silničáři skončí u Hatí, přesunou se o kus dál. „V půlce týdne kolem 22. července se u Znojma na silnici I/38 ve směru na Jihlavu pustíme do opravy propustků, a to v úseku v délce čtyř kilometrů. Tady se zdržíme do listopadu. Po celou dobu budou řidiči jezdit kyvadlově na semafory,“ upozornila na nové omezení mluvčí Trubelíková.

Spojení se Znojmem komplikuje v současné době i velká rekonstrukce části silnice I/53 spojující město s Brnem. Zcela uzavřený je úsek mezi Lechovicemi a kruhovou křižovatkou před Znojmem. Řidiči musí cestovat objízdnými trasami. Rekonstrukce silnice I/53 má trvat do konce roku.