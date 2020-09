Na silnici je zdrží semafory. „Nervy dostat se ze sídliště dolů,“ okomentovala dopravní situaci na sociální síti jedna z místních Alena Horáčková.

Podle mluvčí města Veroniky Slámové nové dopravní značení svede řidiče míří na silnici I/54 Nížkovice – Kyjov ve směru od Brna u obchodního centra Penny na ulici Špitálskou. „Pokud se chtějí vyhnout koloně kvůli semaforu, ať raději jedou přes Hodějice nebo Heršpice – Rašovice – Křižanovice,“ uvedla Slámová.

Řidiči jedoucí po silnici I/54 ze směru od Uherského Hradiště zase musí odbočit ještě před Slavkovem na ulici Bučovická „Sjezd je označený také směrovkou Němčany. I těmto motoristům doporučujeme raději uhnout ze silnice I/50 dříve než před Slavkovem," řekla mluvčí.

Dopravní omezení má trvat do 13. září. Poté se dopravní značení vrátí do podobného režimu jako v létě. „Otevře se sjezd na silnici I/50 a doprava mířící do úseku Nížkovice – Kyjov bude opět svedena z centra města na obchvat. Průjezd do města ale bude znovu uzavřen a do centra se až do října lidé dostanou pouze z obchvatu I/50 po ulici Bučovická nebo Špitálská,“ upřesnila Slámová.

Na stavbě kruhového objezdu mají dělníci pracovat až do konce října.