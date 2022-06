Malý Milan Řezníček, milovník vlaků, tramvají a trolejbusů všeho druhu, do centra města vyrazil z nedalekých Moravan s mámou Kateřinou, s tetou a jejími dětmi. „Syn šalinky a vláčky miluje, zároveň jsme si udělali výlet k jeho dnešnímu svátku. Takže to pro něj byl svým způsobem vlastně malý dárek. A jak vidno, tak podařený,“ usmívá se sympatická mladá žena a po očku sleduje počínání svého raubíře.

V tom chlapce zaujme nezvyklý zvuk. Zbystří a stiskne mámě ruku. Dusot koňských kopyt totiž není v centru Brna v jednadvacátém století ničím běžným. Zpoza ulice se vynoří pár urostlých hnědáků táhnoucích tramvaj, jejíž první kusy byly v provozu už okolo roku 1875. „To je krása, to se už opravdu jen tak nevidí,“ pochvaluje si muž středního věku a hbitě sahá po mobilním telefonu, aby okamžik zaznamenal.

Z pódia na náměstí se ozývají svižné swingové rytmy, které atmosféru let minulých ještě podtrhují. Okolo stojících vozů, které doprovázely životní příběhy svých cestujících před desítkami let, se shlukují stovky obdivovatelů. Pozdvižení mezi nimi způsobí především příjezd nástupníka koňských tramvají, jímž byla parní tramvaj s názvem Caroline.

Dopravu řídí strážmistr Adam

Chvílemi je okolo Skácelovy kašny a brněnského orloje hodně živo až nebezpečno. Dopravu i davy kolemjdoucích zde proto usměrňuje štábní strážmistr Rostislav Adam. Jak sám tvrdí, je jakousi kulisou k závodu historických vozidel 1000 mil československých, jejichž účastníci se zde shodou okolností právě sjíždějí.

Atmosféru nostalgického sobotního odpoledne dotváří prvorepublikový policista skutečně dokonale. „Jsem zařazený do funkce dopravní stráže a pocházím z roku 1938. Na co dohlížím? Měl bych směřovat závodní historická vozidla nahoru na náměstí, kde mají kontrolní stanoviště. Bohužel se nám to tady ale trošku zaseklo, aut je více než míst na náměstí a tvoří se zde kolony,“ ukazuje s autoritativně vážným pohledem jinak usměvavý muž.

Dokonce si během výkonu svojí funkce nachází chvíli na krátké zašpásování si s pohlednou tmavovláskou. „Mohla bych se s vámi vyfotit?“ ptá se s ostychem.

Strážmistr ihned otevírá dveře svojí dopravní kazatelny a pobízí ženu, aby vstoupila k němu. „Viděla jste film Titanic? Tak já budu chvíli váš DiCaprio!“ usmívá se, postaví se za udivenou brunetu a roztáhne jí ruce přesně tak, jako Leonardo DiCaprio Kate Winslet v historickém velkofilmu.

Československá posádka

Scénce přihlížejí a střídavě leští svůj vůz parťáci Pavel Gregúrek ze slovenského Holíče a Ludvík Nosál z Karlových Varů. „Účastníme se závodu 1000 mil československých. A vzali jsme to doslova, jsme totiž československá posádka,“ představuje osádku vozu BMW 320 Nosál.

Závodu se s autem, které pochází z roku 1937, účastní už po čtvrté. „Má dvoulitrový šestiválec a pětatřicet koní. Vytáhne tak osmdesát kilometrů za hodinu. S takovou rychlostí už je v současnosti problém udržet na cestách krok,“ vypráví o svojí životní zálibě Gregúrek.

Oba jezdci si jízdu v historickém autě pochvalují. „Ale psát jednou rukou esemesku nebo telefonovat a druhou držet volant, to nejde. Tady žádné posilovače nemáme, volant je třeba držet oběma rukama pěkně. Kromě toho auto pořádně skáče po cestách,“ pokyvuje řidič z Holíče.

A co manželky? „Musejí to tolerovat. Ale věřím, že si za ty roky zvykly,“ mrkají na sebe potutelně pánové.