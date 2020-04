Nápad zaujal i maminku dvou synů, a zároveň i učitelku Miroslavu Klímovou z Rakvic. Ta dokonce vytvořila jednoduchý plakát, který má za úkol výzvu vysvětlit v češtině. Odkazuje na duhu jako symbol naděje, že se naše Země opět uzdraví. „Dávalo mi hlavně smysl, že se můžou všechny děti nějakým způsobem zapojit do tohoto hektického dění okolo. Malování nebo tvoření duhy jim navíc dodá pocit důležitosti, sounáležitosti a pomoci druhým,“ zdůvodnila Klímová.

Oba její synové jsou tvořiví. „Odmalička je podporuji v tvůrčí činnosti a v pomoci ostatním. Organizují se mnou veškeré akce, takže nápad je hned nadchnul. Líbila se jim myšlenka, že duha znamená naději, že tohle všechno brzy skončí, a že se na jejich obrázky někdo podívá a spočítá je,“ okomentovala Klímová.

Svoji duhu za okno vyrobila s mamkou i osmiletá Mikulovanka Emilka Predikantová. Jednu vyvěsila na okno do ulice, druhou pak na stranu ze dvora. „Duhu malují všechny děti ve škole, kam chodím, myslela jsem, že je to úkol do školy ke koronaviru,“ řekla malá slečna.

Jako nový nápad jak smysluplně zabavit děti vnímá projekt Silvie Ondrůjová z Rakvic. „Rozkaz byl namalovat, vystřihnout a nalepit! A proč to mami děláme? Aby se ta naše velká země uzdravila,“ usmívala se žena.