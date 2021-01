Historie Moravy bez mýtů, slibuje nová učebnice. Na její vydání se složili lidé

Do historie Moravy se do hloubky ponoří žáci i ostatní zájemci díky nové učebnici Moravské dějiny do roku 1860. Vyjde koncem ledna. Napsal ji historik a zkušený učitel dějepisu Ondřej Hýsek. Kniha vznikla díky veřejné sbírce, přispěly na ní stovky lidí.

Učebnice Moravské dějiny do roku 1860. | Foto: archiv O. Hýska

Učebnice Moravské dějiny je rozdělená do dvou dílů, první, který mapuje dějiny do roku 1860 vyjde právě koncem ledna. „Učebnice má přibližně sto šedesát stran, podobný rozsah bude mít i další díl, který pak nabídne pohled do dějin od roku 1860 do současnosti. S autorským týmem jsme chtěli dějiny Moravy podat srozumitelněji, a odmýtizovat je," vysvětlil Hýsek. V učebnici autoři podávají reálný obraz o historii Moravy. „Dějiny Moravy trpěly v minulosti různými ideologickými nánosy, jejich výklad ovlivnil nacionalismus i minulý režim. Rovněž v učebnici stavíme vykládané představy o tom, jak dějiny Moravy vypadaly, do kontrastu s realitou. Protože historie Moravy je mnohem méně idealistická, než ji líčí některé mýty," poznamenal Hýsek. Důležití jako zdravotníci? Chceme do první vlny očkování, zní z brněnské vodárny Přečíst článek › Vznik učebnice byl možný díky veřejné sbírce. „Z ní by měl vzniknout i druhý díl, který vyjde snad za rok. Tato učebnice je neziskovým projektem, výnosy z prodeje prvního dílu použijeme na výrobu druhého dílu nebo dotisků," upozornil autor. Učebnice, kterou recenzoval mimo jiné historik Jan Kacetl, vyjde v nákladu zhruba čtyři tisíce kusů. „Už teď víme, že zájem o ní bude nejen na školách, ale i mezi fanoušky moravských dějin. Proto si knihu bude moct pořídit kdokoli," slíbil Hýsek. Kromě textu se žáci a čtenáři mohou těšit na množství obrazového materiálu. „Samozřejmě sledujeme moderní trendy a nyní je tendence v učebnicích nabídnout co nejbohatší obrazovou přílohu. I proto má každý z dílů asi pět set obrázků, fotografií či archiválií," uvedl Hýsek. Utajené "bradavické" nástupiště 48 na Zvonařce: lidé bloudí, ujíždí jim autobusy Přečíst článek › Jelikož i on sám učí dějepis na soukromé škole Akademia, jejímž je spolumajitelem, učebnici bude využívat i ve svých hodinách.

