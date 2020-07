Hnízda v přímém přenosu. Pomozte nám spočítat čapí mláďata, prosí ornitologové

Jsou čtyři, vzhledem už připomínají rodiče. Jen zobáky ještě nemají červenou barvu, a taky ještě sami neuloví potravu. Když jim máma nebo táta doručí do hnízda nějakou dobrotu, okamžitě se na ni vrhnou. Dění v čapím hnízdě v Bzenci na Hodonínsku sledují na webu tisíce lidí. Příznivci ptačí rodiny také informace o ní doplnili do celorepublikové mapy hnízd. Ornitologové nyní prosí lidi, aby do mapy přispěli dalšími údaji.

Čápi v hnízdě - ilustrační foto