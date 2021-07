Skupina návštěvníků na nádvoří Staré radnice v Brně v neděli odpoledne nedočkavě čeká na autentickou prohlídku Brnem. Je pár minut po druhé. Starší žena s hnědými vlasy sevře v rukou vytištěnou vstupenku. Vypadá nejistě. Napětí ale za několik vteřin opadá, když se z neznámého muže vyloupne průvodce Robert Slávik. „Snad jsem vás moc nevylekal, kindoši,“ uvádí svou prohlídku v brněnském hantecu a otáčí se k dětem.

Všichni se smějí. „Na to jste moc dobře oblečený, abyste nás vylekal,“ ujišťuje ho vysoký muž s fotoaparátem, čímž zvedá koutky většině návštěvníků.

Usměvavý průvodce Slávik se opře o dřevěnou vycházkovou hůl. „Zdar jak sviňa, kindoši. Do které bódy chodíte? A co šulda, nezlobí?“ ptá se dvou žáků, kterým za chvíli sympatická žena napoví, že mají odpovědět, kam chodí do školy a že šulda je školník. Oba chlapci se rozpačitě usmějí.

Kdo má, ukáže ještě lístky, nebo jak je usměvavý průvodce nazývá lupeny, a asi patnáctka lidí se chystá vyrazit. „Já myslel, že pojedu šalinó na prýgl, že tam budu ležet na dečmenovi, lapat bronz. Myslel jsem, že zgómnu babáče, jak si pouští bresty na volnoběh. Gómete hantec, ne? Potřebujete přeložit?“ ptá se nechápavých tváří.

Za chvíli se ozývá mladá žena. „Já nevím, co jsou babáče,“ krčí rameny. Ostatní ale zřejmě tuší. „Babáče jsou ženský,“ ozývá se z několika stran. A Slávik přikyvuje. „Vy, kteří vládnete němčinou, to budete mít o něco jednodušší. Ať se nám to líbí, nebo ne, Brno bylo opravdu německé. Hantec z toho velice často vychází. A nebyla to žádná vzletná mluva, spíše pro spodinu. Jinak se ptejte a cokoliv přeložím. Jak si pouští bresty, znáte i z angličtin, na volnoběh, je, jak se opalují nahoře bez,“ vysvětluje a skupina ho odmění smíchem.

Celá skupina se jde šmrncnout štatlem, tedy projít městem. Všichni následují průvodce průchodem do Mečové ulice. „Kindoši, pojďte za mnou, hoďte čučku, pojďte se podívat,“ ukazuje kamenné zábrany na zemi v bráně, které zužují její šířku. V Brně jsou v průchodech časté. Stavěly se, aby se neponičila omítka při průjezdu vozů.

A už vypráví storku, tedy pověst, o zazděném radním. „Brno mělo pět městských bran, u nich stával vratočuč, Husiti dohókali s vratočučem, že otevřou ty brány. Akorát se to profláklo, bela to taková fligna,“ vypráví o tom, jak se Husitům nepodařilo dobýt Brno a chtěli se uchýlit ke lsti a nechat si od některých měšťanů otevřít brány. Radního, který spiklence vedl, pak nabodli na hrot a pro výstrahu nechali na radnici vystavit.

Všichni poslouchají a po chvíli se celá skupina vydává ke kašně Parnas. Její součástí je i socha medvěda, na kterou Slávik upozorňuje. „No nevím, vypadá to spíš jako lvice," pochybuje jedna z účastnic prohlídky.

Skupina si zvědavě prohlíží sochu. „Ukažte mě pazóró Mócarta," vyzývá průvodce a vycházkovou holí mává na druhou stranu. Všichni ukazují rukou na sochu z černého bronzu před divadlem Reduta. „Výborně, Mócart tady vařil na klimpec, když byl malý šrompál. Tady, jak jsou ti komodóši, komodóši jsou herci," vypráví, jak v Brně skladatel hrával na klavír. Skupina se pak přesouvá znovu k radnici, s připomínkou řady dalších pověstí od šikmé věžičky přes brněnského draka a kolo, a vyráží na druhou stranu k náměstí Svobody a kostelu svatého Jakuba.