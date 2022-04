S válečnou agresí Putinova režimu na Ukrajinu vplul do českých i moravských měst nejeden související aspekt. Mezi ty, které jsou sice spíše okrajové, ale mohou být krátkodobě či dlouhodobě viditelné, patří přejmenovávání pomístních názvů. Například u Běloruské zastávky v Brně to vypadá, že odolá. Naopak v Praze se rozhodli, že část Korunovační ulice u ruské ambasády osamostatní a stává se ulicí Ukrajinských hrdinů. I když je pěkné podpořit napadené a bránící se obyvatele Ukrajiny, tak efekt v ulicích vzdáleného města může být zmatečný. Nejen pro turisty, kteří dorazí do metropole s loňskou či ještě starší mapou.

Jak ale uvádí někteří odborníci na urbanonyma, tedy na městská jména, dochází i k rozporu mezi oficiální a běžnou podobou názvu. Tedy že úředně nařízený název se neuchytí, a obyvatele používají pojmenování staré nebo vlastní pomístní. Navíc v současné době je možné do budoucích či už existujících názvů zasahovat na základě místních anket nebo podle výsledku zdejších dlouhodobých diskusí.

Podle odborníků jsou ale nejatraktivnější názvy odrážejí charakter a složitý historický a kulturní vývoj města a jeho částí. Jen pro ilustraci, osobitá je situace v mém rodném okresním městě. I v Hodoníně si prošla v historii řada ulic přejmenováváním často bez vztahu k místu, i bez ankety. Třeba Goetheho ulice se změnila ve Svatopluka Čecha, Engelsova na Erbenovu či Gagarinova ve Wilsonovu. A naopak tady chybějí pro historii města důležité, ale zmizelé názvy jako Židovská, Mlýnská, Chrámová nebo Jateční.

Místo toho budou mít Hodonínští zřejmě na nejbližším zastupitelstvu na stole žádost o změnu názvu ulice, tentokrát bez jakéhokoliv ukrajinsko-ruského aspektu, a to z Masné na Tirexovou, tedy odklon od připomínky bývalého masokombinátu k aktuálnímu výrobci autoplachet. Těžko si představit, pokud by se v tomto duchu začaly měnit názvy ulic v celé republice a jak by se na novém názvu shodli byť jen samotní podnikatelé v jednotlivých průmyslových zónách. Tím spíš pokud by se jejich ulice jmenovala podle konkurenčního podniku.