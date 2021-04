Jaké pacienty nyní očkujete proti covidu?

Momentálně doočkováváme lidi starší osmdesáti let, částečně jsou to pacienti starší sedmdesáti let a pak chronicky nemocní lidé, například s kardiovaskulárními a dalšími problémy, s diabetes a podobně.

Kolik vakcín dostávají praktičtí lékaři na jihu Moravy za týden?

Jihomoravský kraj se rozhodl, že podělí dávky a zásobí co nejvíce ambulancí, byť menším množstvím, aby hustota byla rovnoměrná, nebyla spousta slepých míst a nevznikla ohniska šíření covidu. Většinou to je kolem padesáti dávek.

Postupujete u některých ambulancí individuálně?

Stalo se nám, že v systému byla kolegyně, která měla zaregistrovaných přes sto pacientů starších osmdesáti let a a téměř dvě stě sedmdesátníků. Ověřili jsme si to, kolegyně měla přestárlý region. Dovezli jsme jí stovku vakcín, ale devadesát devět procent ambulancí jsme zavezli rovným dílem.

Vakcíny praktikům stále distribuují hasiči?

Na začátku příštího týdne to bude naposledy, kdy bude hasičský záchranný sbor vakcíny rozvážet, díky jim za to. Spolupráce je s nimi perfektní. Teď bychom distribuci měli dát definitivní řád. Nově už bude centrální řídící orgán, který sestaví na základě našich zkušeností pořadník ambulancí podle počtu zaregistrovaných, počtu vyočkovaných. Ambulance se budou zavážet nyní po stovkách.

Jste očkovaný?

Ano. Hned v první vlně, jak to bylo možné, jsem se nechal očkovat.

V čem je hlavní výhoda očkování praktickým lékařem?

Pacienta znám mnohdy desítky let. Vím, jaké má rodinné zázemí, anamnézu, na co je alergický. Není vždy schopný o sobě říci všechny důležité informace v krátké době. Ani si na ně nevzpomene. V žádném případě ale nezpochybňuji důležitost očkovacích center.

I očkovací centra tedy považujete za důležitá?

Zvláště ve velkých městech, kde se pohybuje větší množství mladších lidí. Pokud je jim třicet, praktika třeba pět let nepotřebovali, nejsou v daném městě registrovaní. Také jsou vhodná, když jsou lidé dlouhodobě mimo svůj region na cestách. Očkovací centra jsou schopná v krátkém intervalu očkovat velké množství lidí. Praktik by měl být druhý pilíř, prvním jsou očkovací centra.

Je očkování jedinou možností, jak se vrátit co nejdříve zpět do normálu?

V populaci není vysoká ochota dodržovat protiepidemická opatření. Aby se celá populace v republice v dohledné době dostala do normálního stavu, očkování je v tuto chvíli jediná možnost.

Setkáváte se s lidmi, kteří se nechtějí očkovat?

Znám historii svých pacientů, takže když se někdo nechce nechat očkovat, nebudu ho přesvědčovat. Je to zbytečné. Pokud pacienti chodí s rozpaky, jestli se mají očkovat třeba Astrou Zenecou, nebo nepočkat na něco jiného, jsem schopný jim to vysvětlit a na můj názor povětšinou dají.

Kolik bylo takových případů ve spojitosti s Astrou Zenecou?

Bylo to asi pět lidí ze sta. Jsou i pacienti, kteří to v první fázi odmítnou, ale pak se ozvou, že jejich rozhodnutí nebylo dobré a nahlásí se v další vlně. Někde jsem četl, že je větší pravděpodobnost, že do vás uhodí blesk, než že byste onemocněl tromembolickou příhodou.

Preferujete konkrétní vakcínu proti covidu?

Jakákoliv, která je schválená, je pro pacienta vždycky benefit. I v praxi se mi to potvrdilo. Tady v Jedovnicích je dům s pečovatelskou službou, kde bylo naočkováno asi šedesát klientů a personálu. Asi dva nebo tři týdny po prvním očkování minimálně polovina onemocněla a jeden nebo dva lidé zemřeli. Kdyby nebyli očkovaní alespoň jednou dávkou, úmrtnost by byla dvouciferná. Riziko komplikací je tak malé, že bych ho vůbec nezvažoval.

A co Sputnik V?

Musí ho schválit Evropská léková agentura. Určitě bych pacienta bez schválení touto agenturou neočkoval.

Daří se vám vyočkovat všechny vakcíny, nebo nějaké zbývají?

Bez problémů. Trvanlivost nynějších vakcín je do konce června. Když nám přivezou padesátku vakcín, za pár dnů je pryč.

Jak často se nyní setkáváte s chřipkou a dalšími obvyklými nemocemi?

Prakticky se nevyskytuje. Respirátory a rouškami jsme zamezili přenosu této nemoci. S chřipkou jsem se prakticky nesetkal, angína a další nemoci jsou takřka neviditelné. I chroničtí pacienti s plicním onemocněním trpí méně, než jsme byli zvyklí v minulosti.

Mají lidé ještě strach chodit do ordinací podobně jako loni na jaře, nebo už se situace zlepšila?

Ve druhé vlně jsme provoz co do počtu lidí prakticky neomezovali, ale upravili jsme ordinační dobu. Teď ordinujeme už od půl sedmé od rána. Do jedenácti hodin vyšetříme objednané pacienty s neinfekčními nemocemi, po jedenácté chodí pacienti s příznaky infekčních onemocnění nebo po covidu. Až odejde poslední, veškeré plochy se vydezinfikují, postaví se tady germicidní lampa, musíme vyvětrat a připravit prostředí na příští den.

Je reálné, aby alespoň první dávkou byli Jihomoravané očkovaní do konce léta, jak předpokládá kraj?

Plán je realistický, pokud se dodrží dodávky vakcín.

Dá se očkování proti covidu srovnat s jiným očkováním?

V žádném případě nedá. Objemy jsou tak velké, že to, co vyočkujeme za čtrnáct dní, vyočkujeme obvykle za celou chřipkovou sezonu.

Registrujete, že by lidé u vás v Jedovnicích rezignovali na nošení respirátorů?

Zatím ne. Vzhledem k vysokým číslům, jednu dobu jsme tu měli přes sto případů nakažených covidem, jsou obezřetní a snaží se opatření respektovat.

Kdo je Ivo Procházka:

Je mu 55 let. Žije v Ochozi u Brna. Je rozvedený, má tři dospělé děti.

Vystudoval tehdejší Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Brně, obor všeobecné lékařství.

Praktickým lékařem je od roku 1992, krajským předsedou Sdružení praktických lékařů se stal v roce 2016.

Má v oblibě stará auta. Nejstarší vůz, který vlastní, je škodovka z roku 1960.