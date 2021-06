Do nápaditého projektu, který v době pokoronavirové krize navázal na každoroční jarmark na náměstí, se zapojilo na třiadvacet výrobců a producentů nejrůznějších pochutin, vín, ale i mýdel či dekoračních předmětů. „Nápad vzešel od jednoho z místních obyvatel, který je zároveň každoročním prodejcem na jarmarku. Něco podobného, ale v menším, už připravili s několika sousedy před Vánoci. A protože se to setkalo s úspěchem, napadlo ho akci rozšířit a oslovit veřejnost. My jsme jen pomohli s organizací a propagací. K tomu se pak nabalovaly nejrůznější koštovačky, razítka a odměny,“ přiblížila místostarostka města Petra Říhová.

Podpořit sousedy vyrazila s partnerem i Hana Krásná. „Byli jsme si pro víno u Fabišů, to my máme rádi. Mají skvělé Rulandské šedé a Pálavu. Myslím, že je to super akce, podpora sousedů a podnikatelů, kteří se takto po koronaviru můžou zase pomalu rozběhnout,“ pochvalovala si mladá žena.

Přijít udělat radost návštěvou svým známým a přátelům se rozhodla také Marie Pfefferová. „Obcházíme všechny, máme čas do čtyř hodin do odpoledne, tak věřím, že to stihneme. Akce je to ohromná, lidé konečně vyjdou na čerstvý vzduch a potkají se po delší době se známými. Těším se z toho,“ usmívala se žena.

Udělat něco pro lidi

Z nedaleké Moravské Nové Vsi do Lanhžota dorazila se svým blešákem a folklorními výrobky i Zlata Maděřičová. „Přivstala jsem si a v pět hodin ráno jsem ještě vařila fazolovou polévku. Jarmarktour je podle mě skvělý nápad, jak naplnit protipandemická opatření, a zároveň udělat něco pro lidi. Jde o ideální model, jak vytvářet vztahy mezi lidmi, což je to, co naše společnost nutně potřebuje. Jsem ráda, že se takto můžu zapojit,“ kvitovala akci Maděřičová.

Prodejci si pochvalovali poměrně vysokou účast. „Opravdu jsem překvapená. Přestože především z rána nebylo moc pěkně a pršelo, přišlo hodně lidí. Jsem za to moc ráda,“ zmínila Anna Bartošová, která vyrábí vlastní oleje z řepky či slunečnice.

Vedení Lanžhota by rádo z pilotního projektu udělalo do budoucna tradici.