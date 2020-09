Začínala ještě jako středoškolská studentka a pokračuje stále navzdory tomu, že se v současnosti věnuje práci a studiu v Pardubicích. „Jak začalo mé dobrovolničení? Díky tomu, že se mé srdce více otevřelo,“ říká s úsměvem.

Impulsem k tomu byla přednáška v Knihovně Karla Dvořáčka o různých neziskových organizacích. „Byla tam mezi nimi zastoupena i ADRA. Činnost dobrovolníka mě nadchla, a tak jsem začala chodit za starším nevidomým pánem do Domova pro seniory ve Vyškově,“ vypráví Sotolářová.

Ochotně mu naslouchala. „Byl to skvělý vypravěč básniček. Chodili jsme spolu ven na procházky, povídali si a častokrát mi zpíval nebo přednášel. Já jsem mu mohla zase popisovat, jak to vypadá venku, avšak andělé si ho za nějaký čas zavolali na věčný odpočinek,“ prozrazuje.

V pomoci však pokračovala. „Zanedlouho jsem začala navštěvovat paní, jednu úžasnou babičku, kterou jsem měla možnost také doprovodit až do konce. Momentálně chodím tedy už za další babičkou a věřím, že ještě dlouho budu, navzdory komplikacím, které sebou někdy život přináší,“ zdůrazňuje.

Dobrovolníci ADRA jsou podle ní dobří lidé s dobrým srdcem. „Myslím si totiž, že člověk, který má rád lidi a dokáže se na ně usmívat, a to bez rozdílu sociálního postavení nebo věku, má srdce na správném místě. Dobro, které vyzařuje, by mělo svítit na všechny, i na ty, kteří ještě nepochopili tu nekonečnost lásky. Proto je krásné, když se dobří lidé spojí a přehluší ten hluk zla, který denodenně slyšíme,“ vysvětluje dobrovolnice.

Do Vyškova z Pardubic za dobrovolnictvím alespoň dojíždí. V období nouzového stavu byla také aktivní dopisovatelkou, když psala „své“ babičce v domově jeden dopis za druhým a zapojila se s ADROU i vylepováním plakátů a rozdáváním roušek. „Je to způsob, jak lze dobrovolničit i teď, když se domovy pro seniory a podobná zařízení opět uzavřely. Samota a izolace je mnohdy stejně zákeřná jako samotná nemoc. Stále zveme zájemce do naší dobrovolnické „rodiny“, kde každý její „člen“ je takovým sluncem pro někoho, kdo to potřebuje,“ dodává koordinátora dobrovolníků ADRA Vyškov Monika Lauterbachová.