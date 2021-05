Příchozí neodrazuje ani nejisté počasí, které zpestřuje občasné ťukání dešťových kapek. „Sice před chvíli hřmělo, ale rozhledna je otevřená,“ sděluje ochotně starostka Martina Bílová v sobotu krátce před třináctou hodinou.

To je právě čas, kdy rozhledna o víkendu vítá své první hosty. Nádherné výhledy se v sobotu otevřely před návštěvníky rozhledny teprve počtvrté. Mohly za to především opatření proti koronaviru, ale i deštivé počasí. Tentokrát ale už můžu vstoupit na první ze 177 schodů, které hostům umožní vystoupat do ochozu ve výšce čtyřiatřiceti metrů. Právě tolik schodů nahoru a pak zase dolů má za sebou výprava z Vrbovců. „Nádherný výhled. Byl vidět náš krásný slovenský kraj a naše Žalostinská vrchovina. Vůbec nefoukalo, bylo krásně a byl to úžasný zážitek,“ svěřují se společně Zuzana s Janou, a to mají za sebou už dvanáctikilometrovou turu Bílými Karpaty. Zřejmě stejně dlouhá cesta je čeká i domů. Berou to jako trénink k výstupu na téměř dvouapůlkilometrový Kriváň ve Vysokých Tatrách.

Sice se počasí trochu zhoršuje, minutu či dvě dokonce poprchá, ale výhledy jsou atraktivní. Jen Hodonín a okolí jde hůře vidět. Zřejmě tam právě prší. Naopak je vidět Pálava, Strážovský kopec, Chřiby, podmáčená pole, Svatý Antonínek či Velkou Javořinu. Výhledy nyní obdivuje i trojice ze Zlína, na kterou dole čeká babička. Čekaní si může zkrátit prohlídkou expozice oskeruše, která se do atria rozhledny přestěhovala loni. Zájemci se také mohou na Travičné zapsat do pamětní knihy, nebo si v ní počíst. „Fouká jako blázen! Ale dali jsme to skoro až nahoru s naší tříletou dcerou,“ napsali minulý týden ve výšce 372 metrů nad mořem s podpisem Káťa, Víťa a Karolinka z Hovoran.

Za první tři dny sezony rozhlednu navštívilo 61 rodičů se dvěma dětmi, jednotlivých dospělých 87 a dětí a důchodců 27.

Rozhledna Travičná bude v květnu otevřená soboty a neděle od 13.00 do 17.00. Další měsíc, tedy v červnu, se otevírací doba rozšíří i na pátek, kdy bude možné navštívit vyhlídku stejně jako v sobotu i v neděli od 10.00 do 18.00.