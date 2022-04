Do nádrže Nexa se vejde až 6,3 kilogramu vodíku. „Dojezd je 666 kilometrů na jedno naplnění, které trvá pět minut,“ sdělil produktový manažer Hundayi Motor Czech Jan Kubín. Stačí přijet ke stanici, která se vzhledově příliš neliší od běžného stojanu s benzínem či naftou.

Vybudování stanice s vodíkem pro běžné řidiče v Brně může následovat po dokončení plničky pro městskou hromadnou dopravu. Zařízení bude v areálu tepláren v Maloměřicích nebo v jeho těsné blízkosti. „Pokud uděláme plničku k využití pro dopravní podnik, záhy můžeme přijít s dalším projektem tak, abychom ji mohli nabídnout rovněž veřejnosti. Je to navazující krok,“ potvrdil generální ředitel tepláren Petr Fajmon.

V podniku chtějí na vodík pomocí elektrolyzéru převádět elektrickou energii získanou ze štěpkového zdroje. Jeho stavba začne v létě a bude hotová na konci příštího či začátku přespříštího roku. „Elektrolyzér vyrobí vodík separací z vody, pomocí přebytečné zelené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny, vybudované současně s připravovaným kotlem na dřevní štěpku. Nejvhodnější způsob výroby ukáže v létě studie proveditelnosti od Vysokého učení technického,“ řekl projektový manažer tepláren David Tišl.

Podpisem memoranda se dopravní podnik zavázal provozovat vodíkové autobusy a oslovil jejich tuzemské i zahraniční výrobce z Polska, Francie a Portugalska. „Dostupnost na trhu je momentálně složitá. Škoda Electric jako první český výrobce vodíkového autobusu ho připravuje pro Prahu. Druhý vůz by pak mohl jezdit v Brně,“ věří generální ředitel společnosti Miloš Havránek. Zařazení vodíkových autobusů do provozu je součástí strategie obnovy vozového parku do roku 2030.

Dopravce nabízí výrobci Škodě Electric, že vůz vyzkouší v testovacím provozu. Kdy může zamířit do brněnských ulic, není v tuto chvíli jasné. „Reálně by to mohl být třeba příští rok, ale v tuto chvíli jde o můj názor a přání, aby to tak bylo,“ poznamenal Havránek.

Inspirací jsou pro Brno německý Berlín a Karlsruhe, kde už první autobusy na vodík zajišťují kyvadlovou dopravu. Zároveň tam mají zkušenosti s budováním potřebných čerpacích stanic pro osobní i nákladní vozy a autobusy.