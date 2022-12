Přestože v knize nešetří peprnými výrazy a mluví podle svých zvyklostí, tvrdí, že kniha je romantická. „Přesto ji doporučuji nedávat číst dětem alespoň do věku dvanácti let. Je spíš určená pro rodiče a prarodiče, jako neotřelý návod, jak se vyrovnat s nezbednými vnuky, které navzdory jejich lumpárnám milujeme,“ upozorňuje Burda.

Sám o sobě říká, že je střelenej děda, bývalý rocker, který měl i svou kapelu Katapult revival, v současnosti je členem hudební formace Těsný sako. Navzdory názvu knihy sám prý trávu nehulí. „Jsem odpůrce těchto věcí, ale dostaly se mi ale náhodou do rukou dva jointy, tak jsem si v tom vypětí řekl, že si ten prožitek z Vánoc znásobím. Nedošlo k tomu, dopadlo to dobře, rozmluvil mě to vnuk,“ směje se autor a současně tím vysvětluje název knihy.

Vnuci chtěli plastikovým samopalem zastřelit slepici, Burda o nich napsal knihu

Zatímco první díl Milovaných parchantů vsadil do známých míst Znojemska, tentokrát se vydal s potomky do vánočně vyzdobené Prahy. „Třeba při prohlídce petřínské věže se kluci handrkovali o bubínek. Ten spadl nakonec na turistu dole, který z toho málem omdlel. Chvíli byli také součástí pravého cirkusu Bob Navarro King,“ odtajnil ze zážitků popsaných v knize Burda.

Čtenáři se podle něj ale mohou těšit na dojemný konec, jenž nepostrádá romantickou pointu. Oba dva díly si mohou zájemci objednat přes velkoobchod Kosmas. V knihkupectvích jsou knihy k dostání už i ve Znojmě, rodišti autora.