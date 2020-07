Rozpaluje se tak i gril rodáka od srbské metropole Bělehradu Simona Simoviče. Ten se pouští do přípravy selátka před jeho opékáním. „Péct selátko? To je u nás úplně normální, když je svatba, narozeniny, pohřeb. Na svatbu nosí selata všichni, někdy je jich tam i stovka. Může být ale i jehně, ale tady není v takové oblibě, proto opékáme sele,“ říká muž, který na jih Moravy přišel už před pětačtyřiceti lety. Nejdříve se Simovič zabydlel ve Znojmě a pak od roku 1990 právě v Mikulově, kde otevřel hospodu. Milovníky dobrého jídla na Národech Podyjí těšil už podvacáté.

To zcela poprvé se mohou lidé na mikulovském náměstí zakousnout do nadýchaných a křupavých waflí pod sněhově bílou šlehačkou od Belgičanky Carole Duray. „Festival mi doporučila kamarádka, Francouzka Amelie Janíková, která tentokrát se svými výbornými palačinkami nemohla přijet,“ svěřuje se usměvavá Belgičanka, která přijela ale do Mikulova z Valašských Klobouk, kde nyní žije.

Hned vedle ní hájí barvy irské gastronomie rodina Caufieldů z nedalekých Valtic, kteří právě smaží placky boxties. Jak říkají, dělají se napůl z bramborové kaše a strouhaných syrových brambor, které krásně spojují sýr čedar s vejci. „Bývalo to jídlo chudých, ke kterému se podává buď irská slanina nebo black pudding, tedy obdoba jelítka. K tomu máme samozřejmě irskou kávu a irskou whisky. V Irsku to chlapi zapíjejí tamním pivem, Guinnessem, které se někdy dává i do těsta. To je pak tmavší a má i jinou chuť,“ přibližuje Petra, která se provdala za pravého Ira, Stevena Caufielda.

Nejen kvůli specialitám urazili lidé z různých koutů republiky i stovky kilometrů. „Kouzlo města, Národů Podyjí, si každý procítí sám v sobě. Mikulov má genia loci. K tomu atmosféra kuchyní, folkloru a vína. Proto sem jezdíme a rádi si město a okolí procházíme,“ shodují se Radmila a Václav Červinkovi z Přerova nad Labem.

Tentokrát se těší, že poznají zvláště gruzínskou a kavkazskou kuchyni. „Chystám krkovičku, vepřovou kýtu a jehněčí guláš,“ ukazuje na kavkazskou specialitu Gagik Vardanyan z Brna.

Mikulov bývá oblíbeným cílem letních výletů i pro Alenu a Jana Rolníkovi z Jeseníku. Ti si tentokrát vybírají právě Národy Podyjí. „Už první den byla paráda. Těšíme se na degustaci vín a zajímají nás i kuchyně a jejich nabídka,“ dodávají návštěvníci ze slezského městečka.