Kromě vánočního stromu na radničním náměstí Rathausplatz návštěvníky Vídně láká i šedesátimetrový strom ze světel. „Je na výškovém domě u stanice metra Schottering. Na programu je i několik adventních koncertů s mezinárodní účastí,“ přiblížila předvánoční atrakce města za vídeňskou kancelář v Praze Barbora Benešová.

Jako každý rok se i letos do hlavního rakouského města chystá Jarmila Pospíšilová z Lelekovic na Brněnsku. „Jezdíme tam s dcerami už asi jedenáct let. Líbí se nám mnoho možností, kam jít, a punče nalévají poctivé. Byly jsme například i v Budapešti, ale Vídeň je osvědčená kvalita. Pro mě je to navíc symbol svobody,“ uvedla žena.

Vybrané vánoční trhy ve střední Evropě

• Vídeň: Christkindlmarkt na radničním náměstí (Rathausplatz), 33. Altwiener Christkindlmarkt (Freyung), Vánoční trh Am Hof, Vánoční vesnice Maria-Theresien-Platz, Adventní trh Mahlerstraße, Vánoční trh na náměstí Stephansplatz, Adventní trh bio farmářského trhu Freyung, Vánoční vesnice na zámku Belvedere, Umělecký adventní trh před kostelem Karlskirche



• Budapešť: Vörösmartyho náměstí, náměstí Deák Ferenc, náměstí Fővám, náměstí před bazilikou Szt. István



• Krakov: Hlavní náměstí Rynek Główny



• Bratislava: Hlavní náměstí, Františkánské náměstí

Právě z maďarského hlavního města se před pár dny vrátil Brňan Pavel Golasowski. „Trhy jsou velké a rozmanité. Líbilo se mi množství stánků s velkým výběrem laskomin. Také jsem se tam cítil víc vánočně než třeba v Brně,“ míní.



Největší budapešťské trhy se konají na Vörösmartyho náměstí. Lidé tam ochutnají tradiční maďarský guláš nebo trdelník, na začátku prosince přijede i Santa Claus.



Kamila Janíčková z Blanska loni o Vánocích vyjela do polského Krakova. „Náměstí bylo velmi útulné a potěšila mě i nedaleká restaurace s dobrým jídlem. Cestování v brzkých ranních hodinách nebylo tak příjemné, ale pokud někdo zvládne dospat v autobuse, tak je to fajn,“ poznamenala.

Změn se letos dočkají návštěvníci Bratislavy. „Stánky na Hlavním a Františkánském náměstí jsou v jiném uspořádání. Koncept je nově zaměřený nejen na kvalitu, ale i na ekologii. Novinkou je snaha předcházet vzniku odpadu a naopak jeho snižování, takzvané zero waste,“ sdělil za kancelář bratislavského primátora Peter Bubla.



Ekonom Lukáš Kovanda doplnil, že touha lidí vyjíždět o Vánocích do ciziny narůstá. „Spolu s tím také obnos peněz, který utratí,“ tvrdí.



Velký zájem podle Petra Pošty z Českých drah naznačují i již prodané rezervace do ranních vlaků. „Míří do Vídně, Bratislavy a Budapešti,“ poznamenal.



Vlaky RegioJet přepraví cestující z Brna do Vídně čtyřikrát denně v každém směru. „Autobusy lze na vánoční trhy cestovat například do Budapešti, Vídně, Krakova, Drážďan či Berlína,“ sdělila mluvčí holdingu Student Agency, kam žluté autobusy patří, Alžběta Nečasová.